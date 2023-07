Отсутствие пупка, большие глаза и не только: 5 бьюти-аномалий, которые завораживают. Фото

Отличаться от других – не повод для неуверенности, а большая удача. Некоторые женщины родились с генетической мутацией: гетерохромия, большие глаза, альбинизм и т.д. Они полюбили свою уникальность, и доказали, что человечество должно принимать не только каноническую красоту или объективный талант, но и особенности во внешности.

Кто свои "изюминки" превратил в сильные стороны?

1. Мария Оз

Украинская модель, визуальный художник и режиссер анимационных роликов Мария Оз имеет большие выразительные глаза. Этот эффект усиливается благодаря заостренным чертам лица и пухлым губам. Она работает с популярным сервисом аренды платьев и аксессуаров Oh My Look и G.Bar. Когда девушку в соцсетях обвиняют в использовании фотошопа, она публикует несколько снимков с разных ракурсов, чтобы доказать, что все натуральное.

2. София Хаджипантели

Греко-кипрская модель София Хаджипантели имеет невероятно густую монобровь, которую специально не выщипывает, а также стимулирует рост. Ведь это ее гордость. Знаменитость создала хештег #UnibrowMovement ("движение моноброви"), по которому объединяются похожие на легендарную художницу и писательницу Фриду Кало красавицы. София не исключает, что когда-то изменит форму брови. Но только по собственному желанию, а не под давлением каких-то чужих стандартов красоты.

3. Цзянься

Китаянка Ю Цзянься попала в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своим длинным ресницам – 20,3 сантиметра. Женщине приходится укладывать их в сторону, так что может показаться, что она нарисовала себе очень длинные стрелки. Ресницы начали стремительно расти не так давно, в 2015 году. И с того времени никто из врачей так и не смог объяснить, почему это происходит.

4. Кейт Босуорт

Если бы американская киноактриса и фотомодель Кейт Босуорт родилась несколько столетий назад, ее называли бы ведьмой. Все из-за гетерохромии (недостаток или избыток меланина в радужке): она имеет глаза разного цвета. К счастью, сегодня это не является чем-то сверхъестественным, а воспринимается как шарм.

5. Королина Куркова

Чешская супермодель, наиболее известная как "ангел" Victoria's Secret, Каролина Куркова не имеет пупка. Она – человек, так что при рождении была без этой особенности. В детстве ей удалили пупочную грыжу, так что "впадина" на животе исчезла. Каролина не комплексует из-за этого. Даже наоборот – открыто демонстрирует, дефилируя подиумами в нижнем белье.

