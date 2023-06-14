Трудно отвести взгляд: LP, Тильда Свинтон, Леди Гага и другие звезды с андрогинной внешностью

Андрогины – это люди (мужчины или женщины), имеющие внешние признаки обоих полов. Такой тип для дизайнеров и режиссеров – настоящая находка. Те могут подстроиться под любой гендер в зависимости от поставленной задачи.

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Узнайте, какие знаменитости чувствуют себя комфортно как в женском, так и в мужском амплуа. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Тильда Суинтон

Британская киноактриса Тильда Суинтон имеет высокий рост (180 см), бледный цвет лица, короткие волосы и тип фигуры "прямоугольник". Благодаря своей нестандартной внешности она может сыграть любого: в фильме "Орландо" появилась в образе рыжего мужчины, который превращается в женщину, а в драме "Пределы контроля" – в роли блондинки.

2. Джаред Лето

Американский актер и фронтмен группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето тоже решил воспользоваться своей андрогинной внешностью (мягкие черты лица). Он неоднократно появлялся на обложках модных журналов с насыщенным макияжем и в женских платьях, а также сыграл транссексуала в "Далласском клубе покупателей".

Джаред использует косметику не только для экранных персонажей. На красную дорожку может выйти с накрашенными ногтями и глазами.

3. LP (Лаура Перголицци)

Американская певица, автор-исполнитель Лаура Перголицци, она же LP, имеет приятный низкий тембр голоса, искусный свист и... андрогинную внешность. Острые черты лица, худощавое телосложение и мужской стиль одежды маскируют ее настоящий пол. Знаменитость считает себя гендерно-нейтральной, заявив в интервью 2018 года: "Я использую "она" и "ее", но мне это, честно говоря, не нравится. Но настаивать на "они" было бы сложно".

Отметим, что в официальной биографии LP используется термин "они".

4. Эдди Редмэйн

Британский актер и модель Эдди Редмэйн смог стать одним из самых востребованных в кинематографе. Это не только благодаря его убедительной игре на экране, но и необычной внешности.

Много веснушек, пухлые губы, ласковый и наивный взгляд. Напоминает женские черты? Это рассмотрели и режиссеры фильма "Девушка из Дании". Они пригласили Эдди сыграть роль первого человека, которому была сделана операция по изменению пола. Кстати, в основу сюжета положена реальная история жизни датского художника 20-х годов ХХ века Эйнара Вегенера.

5. Леди Гага

Американская певица и актриса Леди Гага известна благодаря сильному голосу и эпатажным образам. Она часто шокирует публику экстравагантными платьями и ярким макияжем. Каково было удивление ее фанатов, когда в одном из интервью звезда призналась, что не считает себя ни женщиной, ни мужчиной, а гендерно-нейтральной. За кучей грима действительно можно разглядеть не только феминные, но и маскулинные черты. Более того, у Леди Гаги есть мужской сценический образ – агрессивный итальянец Джо Кальдероне.

Ранее OBOZREVATEL писал о звездах, которых не хотели целовать на съемочной площадке.

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