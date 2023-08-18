Открыто выступила против войны: куда пропала сестра Королевой певица Руся и какая трагедия едва не сломала ее. Фото

Популярная в 90-х годах певица Руся, а по совместительству и родная старшая сестра предательницы Наташи Королевой не поддержала российскую войну против Украины, хотя и давно живет в США. Артистка с первых дней начала "воевать" на информационном фронте, пока ее горе-родственница развлекала своего мужа-стриптизера Тарзана, который призывал убивать украинцев, и российскую аудиторию.

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Ирина Осауленко (настоящее имя Руси – ред.) уже почти не занимается творческой деятельностью, ведь посвятила себя семье. Именно с детьми связана самая трагическая история в жизни звезды (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Многие фанаты певицы и не догадывались, что она на пике карьеры бросила жизнь в Украине и переехала в Канаду, чтобы ее первенец Владимир мог получить шанс на новую жизнь. У ребенка диагностировали ДЦП – детский церебральный паралич.

В течение 11 лет Ирина вместе с мужем, композитором Константином Осауленко боролись за жизнь сына, но в 1999 году его не стало. Первой об этом узнала Наташа Королева, которая давала концерт. Ей пришлось спеть и рассказать родителям о смерти ребенка.

Руся сделала долгий перерыв в творчестве, чтобы пережить горе. В 2003 году она родила второго сына – Матфея, которому в 4 года также поставили неутешительный диагноз – аутизм. Впрочем, мальчик растет счастливым ребенком, окруженным заботой родных. Кстати, в 2006 году сестра Наташи Королевой родила девочку, которую назвали Софией.

Вся семья живет в Америке вместе с мамой двух сестер – Людмилой Порывай. С первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину Руся размещала публикации с призывом помогать украинским беженцам и молиться за воинов.

В апреле 2022 года певица впервые за долгое время презентовала песню под названием "Колыбельная". Вместо клипа артистка использовала отрезки из роликов, на которых видны пострадавшие от российского нападения дети.

Сейчас видео недоступно, а страница Руси закрыта. Почему артистка решила прекратить публично поддерживать украинцев – неизвестно, но, вероятно, причиной могла стать ее сестра Королева, которая остается в РФ и игнорирует геноцид.

Как писал OBOZREVATEL, хит Руси "Не стой под окном" даже стал мемом во время войны. Его использовали с видео об оккупанте "Чмоне".

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