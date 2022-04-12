Сестра Наташи Королевой записала украинскую колыбельную, пока ее родственница в России продолжает молчать о войне

Популярная в 90-х годах певица Руся, а по совместительству и родная сестра звезды русской эстрады Наташи Королевой, записала трогательную колыбельную на украинском языке. Ирина Осауленко (настоящее имя певицы) проживает в США, но поддерживает и помогает своей Родине.

В качестве клипа артистка использовала отрезки из роликов, на которых видны пострадавшие от российского нападения дети. С видео можно ознакомиться на странице звезды 90-х в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Композицию для певицы написал ее супруг Константин Осауленко. "Колыбельная" стала первой за долгое время работой Руси.

В ней использованы кадры разбомбленного театра в Мариуполе, эвакуации из горячих точек и жизни детей в бомбоубежищах.

Видео дня

С полным текстом можно ознакомиться ниже

Украинцы и иностранцы оценили поддержку исполнительницы и ее новую песню, посвященную детям. Свою признательность и эмоции они выразили в комментариях под видео.

"Руся, спасибо. Какая невероятная песня", "Спасибо за это послание украинским детям", "Ваша песня невероятная. Очень болит", "Годы проходят... Но мы остаемся людьми. С Украиной в сердце", – говорится в сообщениях.

Напомним, что 53-летняя Ирина Осауленко родилась и строила карьеру в Украине вместе со своей сестрой Наташей Королевой, которая сейчас живет и работает в РФ.

После жестокого нападения России на Украину мама обеих звезд Людмила Порывай выразила четкую проукраинскую позицию и оборвала отношения с мужем Королевой, путинистом Тарзаном.

В свою очередь, Руся тоже начала освещать зверства оккупантов на своей Родине, борясь с пропагандой в социальных сетях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Наташа Королева, которая до сих пор не обмолвилась ни одним словом о войне в Украине, на грани развода с мужем из-за его антиукраинских выражений. РосСМИ сообщили, что причиной стал скандал с семьей украинки.