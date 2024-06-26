Уже не в тренде. Влад Яма и Дмитрий Ступка тоже 'сдались' и вернулись к русскому языку

Скандальный украинский хореограф Влад Яма, сбежавший в США с начала полномасштабного вторжения России, в очередной раз продемонстрировал свой "патриотизм" и заговорил по-русски. Он несколько недель назад решил преподавать танцы жителям Майами, США, в партнерстве с русскоязычной коллегой-украинкой Марией Гнатенко, из-за чего теперь и сам забыл, что еще недавно общался на украинском. Похоже, он принял "эстафету" от Дмитрия Ступки, который, к слову, тоже ныне живет за границей.

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Влад Яма, вероятно, в повседневной жизни общается исключительно на русском, а в InstaStories, где и появились его комментарии на языке оккупанта, раньше использовал либо украинский, либо русский. На этот раз хореограф перерепостил несколько видео Марии Гнатенко, где она пиарила свою студию танцев на русском языке, и сам комментировал сториз соответственно.

"Про пятницу: а я знал", "Двойной респект", "По-моему, 11" – подписывал он. Что интересно, на самих видео слышен голос хореографа, где он общается только на английском.

Еще недавно звезды "топили" за распространение украинского языка в творчестве и публичном пространстве, а уже "сдуваются", потому что, похоже, надоело демонстрировать себя в маске искреннего украинца. Яркие личности шоу-бизнеса показывают свое существо, вернувшись к русскому. Среди них оказались псевдопсихолог Спартак Суббота, телеведущая Ксения Мишина, певец Олег Кензов, уже даже устраивающий концерты с россиянами, искренняя патриотка Светлана Лобода и певица Анастасия Приходько, у которой иногда, кроме украинского, проскакивает и русский.

Как мы отмечали, актер Дмитрий Ступка, с 2021 года живущий с дочерью в США, также упомянул достояние россиян и в течение последней недели продуцирует контент на языке оккупанта. "Будьте бдительны!" – так он поздравил своего друга в InstaStories.

Следует отметить, что 21 июня актер публиковал на своей странице фотографию с дочерью и подписал ее на русском языке. Но, похоже, Ступка нарвался на хейт украинцев, что заставило его перевести весь текст на государственный язык. Об этом свидетельствует значок "изменен" рядом с текстом.

Команда OBOZ.UA пыталась связаться с актером по поводу комментария и объяснения этой ситуации, однако столкнулась с полным игнорированием запроса.

Ранее Дмитрий Ступка рассказывал OBOZ.UA, чем сейчас занимается в США. Известно, что продолжить свою полноценную карьеру актера он не может, но соглашается на предложения в съемках рекламы или проведении определенных мероприятий.

"Постоянной работы, так, чтобы ходить утром до вечера, у меня нет. Здесь не так легко попасть на какую-то хорошую работу, если нет образования от американского учебного заведения, а еще и к тому же – не идеально говоришь по-английски. Но есть разные подработки: работаю ведущим, снимаюсь в рекламах, в эпизодах. Пробуем заниматься каким-то бизнесом – покупаем товары, которые перепродаем через интернет. Но в общем-то с работой сложно. А вот с английским у меня уже дела намного лучше, чем раньше. Учил язык в школе, в студенческие годы, здесь тренировался. Теперь могу говорить. Конечно, проскакивают ошибки, но, в принципе, американцы понимают. На бытовом уровне моего английского хватает", – рассказывал он.

Ранее OBOZ.UA писал, что на хейт из-за русского языка нарвалась певица Гайтана. Она опубликовала в соцсети пост, написанный на языке страны-оккупанта, и попыталась оправдать себя. Однако это не помогло.

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