Выехавший в США актер Дмитрий Ступка откровенно признался, будет ли возвращаться в Украину

Украинский актер Дмитрий Ступка, уехавший осенью 2021 года с женой и ребенком в США, честно признался, с какой страной связывает свое будущее. Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.

По словам артиста, в Украине он годами делал карьеру, поэтому надеется вернуться к актерской работе в родной стране. Однако, учитывая, что его дочь вряд ли вернется с мамой в Украину (супруги в Америке развелись), планирует бывать там, чтобы видеться с ребенком.

"Я так понимаю, что моя дочь будет жить здесь, потому что мама уже имеет свой бизнес, свою жизнь, – говорит Ступка. – А забрать ребенка у мамы я не имею права. Потому, дай Бог, закончится война, буду жить на две страны. В Украине много лет работал, делал карьеру, и так просто все это разорвать не хотел бы. Я очень скучаю по Киеву, друзьям, родственникам, профессии. Конечно, вижу, как все хорошо складывается в театре, какие очереди за билетами. Я скучаю по этому, потому что очень люблю зрителей, сцену. Но сейчас на первом месте у меня мой ребенок".

Осенью 2021 года Ступка вместе с тогдашней женой, блогером из Беларуси Полиной Логуновой и дочерью Богданой переехали в США. Логунова признавалась в интервью, что они с мужем рассматривают возможность переезда в эту страну на постоянное место жительства. Дмитрий Ступка говорит, что в конце февраля 2022 должен был вернуться в Украину: "Купил билет домой на 23 февраля 2022 года. Когда летел в Стамбул, где имел пересадку на Киев, прочел в соцсетях, что началась война. Домой я уже не долетел – небо закрыли. Несколько месяцев жил в Европе, волонтерил. А потом вернулся в Америку, чтобы быть ближе к дочери".

Полное интервью с Дмитрием Ступкой читайте на OBOZ.UA здесь.

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