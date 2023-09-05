От 'пышки' до 'анорексички'. Как менялась Маша Ефросинина за 44 года и почему ее травили украинцы в начале великой войны

Известная телеведущая Маша Ефросинина уже более 20 лет работает на украинском ТВ, а теперь еще и на YouTube. За это время она заметно изменилась. Звезда никогда не скрывала, что на старте своей карьеры имела лишний вес, с которым долго и усердно боролась. Сейчас 44-летняя ведущая выглядит безупречно и пропагандирует любовь к себе, хотя некоторые фаны и продолжают хейтить ее за внешность.

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Теперь, правда, поклонники "закидывают" Марии оскорбительные комментарии не из-за лишних кг, а наоборот – за "чрезмерную худобу". OBOZREVATEL решил показать, как менялась звезда, а также вспомнить, за что, помимо веса, ее хейтили украинцы в начале полномасштабного вторжения.

Так, Ефросинина рассказывала, что в подростковом возрасте никогда не имела проблем с весом. В соцсетях она делилась своими школьными фото и благодарила родителей, которые всегда делали комплименты внешности дочери, благодаря чему она выросла уверенной в себе.

"Здесь мне 13 или 14 лет. И если бы моя мама каждое утро, провожая меня в школу, не говорила мне, что я самая красивая девочка на свете, то мне, девочке с лицом мальчика и прической Алексея Глизина, в принципе, оставалось пойти и утонуть в водах Керченского пролива", – рассказывала знаменитость.

Лишние килограммы начали появляться у Марии после переезда из родной Керчи в Киев на учебу. На первом курсе в университете, как вспоминала телеведущая, у нее не было большого круга общения, поэтому чаще всего она проводила вечера, поедая жареный картофель или фастфуд.

Еда на тот момент стала чуть ли не хобби юной красавицы. Когда Ефросинина впервые приехала домой на каникулы, родители не узнали дочь. Однако их довольно прямая реакция шока не заставила девушку заняться возвращением своих уточненных форм.

Первые шаги на телевидении Ефросинина делала в весе 86 килограммов, которые она сейчас называет своими "рекордными". Однако ведущая подчеркивает: "Это был не мой вес. Это был гормональный вес, стрессовый".

Чтобы нравиться себе в кадре, ведущая начала худеть. Она пробовала различные методы и даже пошла на так называемое "кодирование от пищи". Однако, увидев "процедуру" со стороны, Ефросинина только посмеялась и поняла, что ей это не поможет.

"Это мне был где-то 21 год. Я увидела объявления, что кодируют от лишнего веса. То есть ты приходишь, тебя закодировали, а потом будто вес начинает таять... Ты должен упасть в транс, но я не заснула и мне вернули деньги", – рассказывала телезвезда в одном из выпусков шоу "Взрослые девочки".

Многие зрители помнят "пышную" Ефросинину во время ее работы на шоу "Подъем" с Юрием Горбуновым на "Новом канале".

Активно худеть знаменитость начала в 2010 году. Она много занималась спортом, правильно питалась и устраивала себе дни детокса.

Этим она продолжает заниматься и сейчас, хотя из-за полномасштабной войны, постоянного стресса и большого количества работы, в частности, в благотворительном фонде ведущей, на здоровье и слежением за фигурой не всегда хватает времени. Более того, из-за всех вышеперечисленных факторов Ефросинина столкнулась с серьезными проблемами – расстройством пищевого поведения.

Так, во время полномасштабной войны звезда заметно похудела. Она неоднократно говорила, что комфортно себя чувствует в новом весе, однако ей приходится лечиться. Тем временем соцсети артистки атаковали фаны, которые начали писать обеспокоенные, а порой и оскорбительные комментарии о "чрезмерной худобе" знаменитости.

"Почти анорексия", "Хватит худеть", "Зачем вы это с собой делаете?", "Это некрасиво, слишком худая", – писали комментаторы под видео Ефросининой в черном приталенном костюме.

На это ведущая впоследствии ответила: "Я слежу за здоровьем. Я под наблюдением врачей. У меня немного пищевое расстройство. Это на фоне стресса. Я или ем, или не могу есть. В меня просто не заходит еда. Анализы сдаю раз в три месяца".

Однако "анорексия" – не единственное, за что "прилетало" звезде во время полномасштабной войны. Самый большой скандал возник вокруг языкового вопроса, в который Ефросинина попала вместе со своей подругой, певицей Олей Поляковой.

В начале июля прошлого года не утихал шквал хейта в адрес известных женщин, поскольку они продолжили снимать совместное YouTube-шоу "Взрослые девочки" на русском. Артисток жестоко критиковали и даже проклинали, доказывая, что публичные люди в публичном пространстве должны говорить исключительно по-украински. Знаменитости объяснили, что на русском им легче "фонтанировать мысли и шутки", но в дальнейшем, продолжая процесс изучения украинского, они обязательно перейдут на родной язык. Этот ответ не удовлетворил разочарованных фанатов. Более того, "набросились" на артисток и некоторые коллеги. Одни предлагали Ефросининой и Поляковой отправиться в Россию, другие – "вправить на место челюсть", третьи – просто оскорбляли.

В конце концов и телеведущая и певица полностью отказались от русского языка. Сейчас в соцсетях, интервью, на концертах и даже в быту они говорят только на украинском.

Также OBOZREVATEL писал, что ранее Маша Ефросинина появилась на саммите НАТО в Вильнюсе. Какая миссия была у ведущей – узнайте в нашем материале.

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