Маша Ефросинина появилась на саммите НАТО: какая миссия у ведущей

В Вильнюсе стартовал саммит стран НАТО, куда пригласили украинскую ведущую Машу Ефросинину. Звезда приехала в рамках сотрудничества с платформой YouTube, доверившей украинке быть интервьюеркой выдающихся гостей в своей студии.

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Ведущая будет присутствовать на пресс-конференциях, а также лично познакомится с лидерами стран НАТО. Своими впечатлениями она поделилась в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Большая честь для меня и ответственность. И я также, как и вы, в ожидании позитивных новостей для Украины. Так что пожелайте нам всем удачи", – написала звезда.

Артистка проснулась очень рано, чтобы успеть пройти все контроли безопасности на саммите. Дорога к месту встречи лидеров оказалась длинной, ведь локацию выбрали за городом.

На мероприятии все гости понимали, что ведущая – украинка, призналась Ефросинина. Она присутствовала во время выступления генерального секретаря Североатлантического союза Йенса Столтенберга, где он призвал поддерживать Украину.

Также ведущая успела показать фото с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, поддерживающим украинцев в стремлении стать частью НАТО.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский присоединится к союзникам на саммите в Вильнюсе. Он отмечал, что не хочет ехать "ради развлечения", ведь Украине нужны конкретные гарантии безопасности.

Ранее OBOZREVATEL писал, что страны-члены Альянса готовят финальное заявление, которое будет содержать серьезные решения в отношении Украины.