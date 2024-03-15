Марченко была за Украину? Решетник раскрыл интересную деталь о жене Медведчука и объяснил позицию Мейхер, молчащую о войне

Украинский телеведущий Григорий Решетник не видел пророссийские настроения ни в жене экс-нардепа Виктора Медведчука Оксане Марченко, работавшей с ним на СТБ, ни в певице Надежде Мейхер, с которой они в последний раз виделись четыре года назад. Более того, артист не считает, что исполнительница переехала в Россию, как об этом говорили ранее.

По его словам, она предпочитала жить в спокойном городе. Может быть, в Европе. Об этом Григорий Решетник рассказал в интервью Алине Доротюк на YouTube.

С Мейхер они работали в "Невероятной правде о звездах". Артист предположил, что певице "трудно" высказываться в защиту Украины, потому что у нее есть муж-россиянин и дети от него.

"Мы в последний раз виделись на записи программы на "Новом канале". Я с Надеждой очень много работал, я ее уважаю как творческого человека, но у нее такой творческий путь, что она там долго работала: и в российском шоу-бизнесе, и в Украине. Насколько мне известно, она, наверное, за границей – в Европе. Надя, когда жила в Киеве, часто говорила, что ей некомфортно в большом соседском мегаполисе, и она не хочет там жить", – рассказал Решетник.

Что касается Марченко, то артист был убежден в ее проукраинской позиции, ведь ведущая говорила на государственном языке и никак не выражала фанатизма к кремлевскому режиму.

"У меня не было рабочих отношений с Оксаной Марченко, поскольку мы не вели никаких проектов. Мы встречались несколько раз на съемках промо, общенациональных съемках. Оксана была украиноязычной ведущей, высказывала проукраинскую позицию. Ее семья, все жили здесь", – вспомнил Григорий Решетник.

Примечательно, что о проукраинской позиции ведущей рассказывал и продюсер Владимир Завадюк. Он даже считал жену Медведчука "патриоткой".

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