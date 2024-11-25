В платке и без макияжа: Оксана Марченко засветилась на российском телевидении. Видео

Жена Виктора Медведчука, приходящегося кумом российскому диктатору Владимиру Путину, предательница Оксана Марченко неожиданно вернулась в инфопространство. Бывшая украинская телеведущая решила развлечь пропагандистов новым сезоном авторского шоу "Паломница", в котором она бродит по церквям РФ с рюкзаком на спине.

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Главной идеей проекта Марченко – "вера должна всех объединить". В анонсе первой серии изображено, как предательница общается с паломниками в пещере во время обеда. Там она почувствовала себя "участником общины ранних христиан".

На ролике путинистка появилась в длинной темной юбке и с "традиционным для себя" атрибутом – платком на голове. Марченко предстала перед камерой без макияжа, но благодаря изменившемуся облику, ее трудно сравнить с той ведущей, которую украинцы привыкли видеть на шоу "Украина имеет талант".

Напомним, предательница "возродила" свое шоу "Паломница" в феврале 2024 года. Проект, который может показаться комедийным украинцам, изображал "душевные" разговоры Марченко о РПЦ с такими же путинистами, как и она сама. Кроме того, бывшая телезвезда рассказывала, как ее любимого-коллаборанта "спасло" из плена "приглашение на день рождения Богородицы". Подробности – смотрите здесь.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как в Ивано-Франковске будут судить Оксану Марченко: жене Виктора Медведчука грозит до 8 лет тюрьмы. Подробности – в нашем материале.

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