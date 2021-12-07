От Måneskin до Бибера: TikTok представил рейтинг самых популярных песен 2021 года

TikTok опубликовал рейтинг самых популярных треков, под которые пользователи записывали вирусные видео в 2021 году. Эти песни на повторе слушали миллионы людей по всему миру, а свою известность они обрели именно благодаря танцам блогеров в сети.

На официальном сайте TikTok отметили, что наибольшим спросом в этом году у слушателей пользовались такие стили как поп, хип-хоп, рэп, электроника, а также танцевальная музыка. Впрочем, это было предсказуемо. А вот главным хитом оказался сингл австралийского рэпера Masked Wolf.

Видео дня

"От битов, записанных в домашней студии, до хитов, которые уже стали классикой, но вернулись с новым зарядом. Сделайте звук погромче и наслаждайтесь треками, которые мы слушали на повторе в этом году", – сообщается на сайте.

Песня Astronaut in the Ocean возглавила рейтинг самых популярных треков.

На втором месте оказались победители Евровидения Måneskin. Известность им принесла не собственная песня, а кавер на трек 2007 года Beggin'. Под уже легендарное "ра-та-та-та" записывали короткие клипы самые популярные ТикТокеры со всего мира.

Третье место – Adderall (Corvette Corvette) от хип-хоп и рэп-исполнителя Popp Hunna.

Строчкой ниже расположился канадский музыкант ElyOtto и его депрессивная композиция про низкий уровень сахара в крови SugarCrash!

Закрывает рейтинг ТОП-5 популярных треков TikTok сингл Джастина Бибера и The Kid Laroi под названием Stay.

Ранее OBOZREVATEL писал, что музыкальная платформа Apple Music опубликовала список самых популярных песен, которые украинцы слушали в течение 2021 года. В топ-10 не вошел ни один украиноязычный исполнитель, в то время как в топ-100 смогли попасть всего 6 отечественных певцов.