Леся Никитюк "примеряла" самые популярные прически. Фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк решила поэкспериментировать со своим образом и показала несколько разных причесок. Для каждой она придумала свое название – "накрутка", "прическа Ани Лорак", "прическа какая-то я затянутая", "Афродита", "мягкий локон", "что-то такое", "классика".

В блоге в Instagram звезда опубликовала соответствующие снимки. Она решила также поинтересоваться у своей аудитории, какая прическа ей больше всего к лицу (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Мнения пользователей разошлись по этому поводу. Вот некоторые их комментарии:

"1 – чтобы никто не узнал", "Прическа Ани Лорак и мягкий локон!", "80-е рулят!", "1, что тут думать?!", "6 – Олег Винник на минималках", "Мне 2 и 5 нравятся", "Мне 5 нравится", "Три последние", "Мягкий локон! Очень красиво выглядит! Леся, ты красотка!", "1 – на все случаи жизни".

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Коротко о знаменитости:

Леся Никитюк – украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и Решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1.

В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?"

Также звезда была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Леся Никитюк поделилась фото, на котором позировала в трендовом спортивном наряде. Бежевые или "голые" велосипедки и топ она скомбинировала с обувью на низком ходу. Звезда дополнила летний лук рубашкой свободного кроя и маленькой сумочкой.