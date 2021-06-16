Никитюк засветила пресс в коротком топе и "голых" велосипедках. Фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась фото, на котором позировала в трендовом спортивном наряде. Бежевые или "голые" велосипедки и топ она скомбинировала с обувью на низком ходу.

Соответствующая публикация появилась на странице знаменитости в Instagram (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы). Она дополнила летний лук рубашкой свободного кроя и маленькой сумочкой.

Можно также заметить, что кадры были сделаны на одной из киевских улиц. Ведущая позировала на фоне деревянной двери величественного здания, которое расположилось на Подоле.

Видео дня

Кроме того, Никитюк также решила затронуть тему финансов в отношениях женщин и мужчин.

"Как чувствует себя мужчина рядом с девушкой, которая зарабатывает больше? Плохо однозначно… Как сохранить такие отношения?" – поинтересовалась она.

Мнения пользователей по этому поводу разделились. Кто-то уверен, что деньги не играют важной роли, если есть чувства, кто-то же согласился с Никитюк.

Коротко о знаменитости:

Леся Никитюк – украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и Решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1.

В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?"

Также звезда была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками очередными сексуальными снимками. Звезда продемонстрировала стройную фигуру в обтягивающем наряде.