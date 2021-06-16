Никитюк засветила пресс в коротком топе и "голых" велосипедках. Фото

Любовь Блажко
Любовь Блажко
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Никитюк показала пресс в коротком топе

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась фото, на котором позировала в трендовом спортивном наряде. Бежевые или "голые" велосипедки и топ она скомбинировала с обувью на низком ходу.

Соответствующая публикация появилась на странице знаменитости в Instagram (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы). Она дополнила летний лук рубашкой свободного кроя и маленькой сумочкой.

Можно также заметить, что кадры были сделаны на одной из киевских улиц. Ведущая позировала на фоне деревянной двери величественного здания, которое расположилось на Подоле.

Никитюк позировала в Киеве.
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Никитюк позировала в трендовом наряде.
Никитюк показала новые фото.

Кроме того, Никитюк также решила затронуть тему финансов в отношениях женщин и мужчин.

"Как чувствует себя мужчина рядом с девушкой, которая зарабатывает больше? Плохо однозначно… Как сохранить такие отношения?" – поинтересовалась она.

Мнения пользователей по этому поводу разделились. Кто-то уверен, что деньги не играют важной роли, если есть чувства, кто-то же согласился с Никитюк.

Никитюк в купальнике.

Коротко о знаменитости:

  • Леся Никитюк – украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и Решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1.

  • В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?"

  • Также звезда была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками очередными сексуальными снимками. Звезда продемонстрировала стройную фигуру в обтягивающем наряде.

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