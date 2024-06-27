Остапчук отреагировал на скандал со своей 'отсрочкой' от службы в армии

Украинский ведущий Владимир Остапчук опроверг обвинения лидера группы Our Atlantic Виктора Байды в том, что он якобы получил отсрочку от службы в армии после звонка другу в Верховной Раде. Артист заявил, что действительно прошел военно-врачебную комиссию 19 июня с музыкантом, но только для того, чтобы стать на учет.

Видео дня

Ему, как утверждает звезда, нужно обновить данные еще по месту прописки, что занимает много времени из-за очередей. Об этом Остапчук написал в своем Instagram.

Ведущий видел пост Виктора Байды, поэтому решил прояснить ситуацию, когда она получила огласку в СМИ.

"Он спросил, чем мы отличаемся. Лишь тем, что я не обновлял данные, а становился на учет. Из-за того, что когда-то я уезжал жить в Канаду, я был снят с учета", – написал артист.

Он заявил, что 18 мая получил повестку из рук работников Шевченковского ТЦК на обновление данных, но был перенаправлен по месту прописки в Подольский район. Туда ведущий якобы месяц не мог попасть из-за очередей.

"Впоследствии позвонил в полицию, чтобы спросить, что делать, потому что срок, за который я должен был стать на учет, истекает. Они сказали, что нужно пройти в Шевченковском, чтобы зафиксировать, что я выполнил все, а потом будет время перепройти в Подольском", – добавил Остапчук.

По словам ведущего, он 19 июня отправился в Шевченковский район. Почему с ним в поликлинике были полицейские, шоумен не объяснил.

"Прописан я в Подольском районе, поэтому сейчас меня перенаправили в Подольский ТЦК, и всю эту процедуру я прохожу заново, а это занимает время. Вся информация есть в доступе. Тот, кто хочет, может проверить", – закончил Остапчук.

Относительно обвинений в "кумовстве", договоренности с влиятельным другом в Верховной Раде и отсрочке Остапчук комментариев не дал.

Ранее OBOZ.UA писал, что ведущий в 2023 году уехал за границу, чтобы провести частное мероприятие в Хорватии – свадьбу. А до этого он выступил на празднике жены воронежского "алюминиевого короля" на греческом остове Миконос, но обвинил в этом менеджера.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!