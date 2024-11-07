Остап Ступка объяснил, что сейчас с делом о 'пьяном' ДТП, в котором пострадал человек: это долгоиграющая история

Актер Остап Ступка поделился деталями судебного дела насчет ДТП, которое в апреле прошлого года он устроил в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он объяснил, что дело, в котором пострадал человек, продолжается.

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Об этом актер рассказал в интервью программе "Ранок у великому місті". Он отметил, что его судебное дело длится долго и уже прошло этап приговора, но якобы остановилось на вопросе апелляции.

"Это еще продолжается, и я пытаюсь урегулировать этот вопрос, потому что судебные дела достаточно долгие и требуют определенного времени", – сообщил Остап Ступка.

Известно, что суд лишил его права управлять в течение восьми лет и постановил в течение трех лет выполнять исправительные работы. Потерпевшему было не по душе решение органа относительно общественно нужного труда, поэтому он подал апелляцию, которая затянула все судебное дело.

"Апелляция подается, это такая долгоиграющая история, когда первая инстанция выносит приговор, затем идет апелляционный суд. Это все долго", – добавил актер.

Напомним, в апреле 2023 года в Киеве Остап Ступка совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Он на скорости въехал в припаркованный автомобиль и сильно травмировал его водителя Ярослава. Потерпевший три дня провел без сознания в реанимации и перенес операцию.

Авария произошла по улице Федорова в Голосеевском районе Киева. Следователи установили, что Ступка выехал на встречную полосу и въехал в припаркованный автомобиль, где за рулем сидел 38-летний водитель. После этого он сказал, что не считает себя преступником, а аварию актер называет несчастным случаем.

24 ноября 2023 года, когда суд озвучил приговор артисту, пресс-служба прокуратуры Киева в комментарии OBOZ.UA заявила: "Суд вынес приговор – признал его виновным по статье, которая ему инкриминируется, и назначил наказание в виде 3 лет ограничения свободы с лишением права вождения транспортными средствами на 8 лет. Прокуратура будет оспаривать это решение, поскольку мы просили о реальном наказании в виде лишения свободы. Мы не согласны и будем вносить апелляцию".

Кроме ограничения свободы на 3 года, суд также обязал взыскать со звезды около 10 тысяч гривен, потраченных на экспертизы, и забрать у него водительское удостоверение на 8 лет. Ни артиста, ни сторону обвинения этот сценарий не устроил.

Ранее его сын Дмитрий Ступка сообщал OBOZ.UA, что все вопросы насчет ДТП решены, а его папа сделал выводы из произошедшего.

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