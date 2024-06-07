'Работы не так много, как раньше'. Сын Остапа Ступки признался, чем закончился для отца громкий скандал с пьяным ДТП

Дмитрий Ступка, украинский актер и сын известного артиста Остапа Ступки, прокомментировал резонансное ДТП, которое в апреле прошлого года совершил его отец в одном из районов столицы. Возвращаясь с выступления, Остап Ступка на своем автомобиле протаранил стоявшую на остановке машину. В авто находился мужчина, он получил многочисленные травмы.

По словам Дмитрия Ступки, все вопросы с пострадавшим в ДТП его отцом решены, а сам он сделал выводы из произошедшего. Об этом актер рассказал в интервью OBOZ.UA.

"Что он мне рассказывал? Что очень досадно, что такое произошло, – делится Дмитрий Ступка подробностями разговора с отцом о совершенном. – Но никто от подобного не застрахован. Он с товарищами в тот день проводил благотворительный творческий вечер, собирал деньги для военного госпиталя. Все подробности случившегося мне доподлинно не известны, но знаю от папы, что дорога в тот вечер была очень скользкая".

"Если не ошибаюсь, все вопросы с пострадавшим в ДТП решены – заплачены деньги и за лечение, и за автомобиль, который был поврежден. Что касается папы, думаю, это для него большой урок, и уверен, что никогда больше не повторится. Будет более осмотрительным, осторожным. Хорошо, что все целые и здоровые. А железо я вообще не считаю – это ерунда", – добавил актер.

Напомним, инцидент произошел поздно вечером 4 апреля 2023 года. Остап Ступка на своем автомобиле Range Rover протаранил стоящую на остановке машину Mitsubishi. В нем находился мужчина, которого в результате ДТП доставили в больницу с многочисленными травмами. Остапа Ступку задержали на месте происшествия. Прибор "Драгер" показал 1,62 промилле алкоголя в крови. Было возбуждено уголовное дело. В суде актер рассказывал, что в тот день выступал на благотворительном концерте. После мероприятия употреблял коктейли. Планировал вызвать драйвера, но не смог этого сделать, и сам сел за руль. Во время движения потянулся за бутылкой воды, авто повело и водитель допустил столкновение с другим автомобилем.

В ноябре прошлого года суд назначил актеру Ступке в виде ограничения свободы на 3 года с лишением права управления на 8 лет. Позже Остап заявил в интервью ЖВЛ, что приговор не помешал ему продолжить актерскую работу. Мол, представления готовятся регулярно, а билеты раскупают быстро.

По факту некоторое время в Театре Франко, где артист работает более 30 лет, его роли исполняли другие актеры. В частности, в спектакле "Криолан" играл Виталий Ажнов, а в "Круме" – Виктор Жданов. К слову, в 2019 году за роль Сицини Велута в "Криолане" Ступка получил "Киевскую пектораль". Но впоследствии актер действительно вернулся к своим ролям.

"Сейчас папа продолжает работать, играет спектакли, – говорит Дмитрий Ступка. – Работы сейчас у него и-за войны не так много, как раньше, но все нормально. Он недавно еще одну "Киевскую пектораль" получил – за роль в спектакле "Визит".

Ранее OBOZ.UA писал, что коллега Остапа Ступки, совершившего под действием алкоголя ДТП в Киеве, признался, что в театре говорят об аварии.

Полное интервью с Остапом Ступкой читайте на OBOZ.UA в воскресенье, 9 июня.

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