Оскар-2021: где смотреть премию онлайн

В ночь с 25 на 26 апреля в 03:00 пройдет американская премия "Оскар-2021". Она состоится в обычной очной форме в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе.

Ведущими церемонии стали голливудский актер Брэд Питт и актриса Зендая. OBOZREVATEL будет следить за главными событиями на премии и расскажет все подробности.

Известно, что из-за пандемии коронавируса право на персональное посещение шоу получат только номинанты, их гости и ведущие.

На "Оскаре-2021" не будут проводить любые дополнительные меры, которые требуют личного присутствия, в частности показы фильмов-номинантов, торжественный прием для претендентов на премию, коктейльные вечеринки и публичные программы короткометражных, документальных, анимационных, международных художественных кинолент.

Также в этом году отменят показы макияжей и причесок. А после церемонии награждения не будет традиционного бала или вечеринок ни в Лондоне, ни Нью-Йорке.

15 марта объявили полный список претендентов на американскую премию "Оскар-2021".

"Оскар" – американская кинопремия, созданная в 1929 году и традиционно вручаемая деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов. Церемония награждения проводится ежегодно в Лос-Анджелесе, в театре "Долби" и транслируется в прямом эфире в десятках стран мира.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, американская академия киноискусств и наук ввела новые стандарты для авторов картин, претендующих на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм". Они начнут действовать с 2024 года.