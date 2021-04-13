Стали известны ведущие премии 'Оскар-2021'

Ведущими церемонии вручения премии "Оскар-2021" станут голливудский актер Брэд Питт и актриса Зендая.

Об этом стало известно на странице организаторов мероприятия в Instagram в понедельник, 12 апреля. Также участие в церемонии вручения наград примут многие знаменитости.

Так, на "Оскаре-2021" появятся Холли Берри, Хоакин Феникс, Лора Дерн, Рене Зеллвегер, Риз Уизерспун, Харрисон Форд. Им предстоит вручать золотые статуэтки лауреатам премии. Мероприятие состоится в Лос-Анджелесе с 25 на 26 апреля.

Напомним, ранее представители киноакадемии опубликовали шорт-лист. Он состоит из девяти номинаций. Украинская писательница и кинорежиссер Ирина Цилык на своей странице в Facebook заявила, что ее фильм "Земля голубая, будто апельсин" и кинолента "Атлантида" Валентина Васяновича не попали в шорт-лист "Оскара", хотя ранее они вошли в длинный список претендентов.

15 марта объявили полный список претендентов на американскую премию "Оскар-2021". Ведущими церемонии будут "Мисс мира 2000" Приянка Чопра и певец Ник Джонас.

"Оскар" – американская кинопремия, созданная в 1929 году и традиционно вручаемая деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов. Церемония награждения проводится ежегодно в Лос-Анджелесе, в театре "Долби" и транслируется в прямом эфире в десятках стран мира.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент американской киноакадемии Дэвид Рубин заявил, что в этом году премия "Оскар" пройдет в традиционном формате, но из-за пандемии коронавируса право на персональное посещение шоу получат только номинанты, их гости и ведущие.