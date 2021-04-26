'Оскар-2021': назван лучший актер года

В ночь с 25 на 26 апреля в Лос-Анджелесе вручили премию "Оскар-2021" в категории "Лучший актер года". Им стал 83-летний Энтони Хопкинс за роль в фильме "Отец".

Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямой трансляции церемонии. Кроме Хопкинса на награду претендовали Риз Ахмед, Чедвик Боузман, Гэри Олдмен и Стивен Ян.

По сюжету картины "Отец" главный герой Энтони – пожилой лондонский аристократ, который проживает в просторной квартире, но уже не может самостоятельно о себе позаботиться, чем обременяет свою дочь Энн.

После того как женщина встречает любимого мужчину и хочет перебраться к нему в Париж, она приступает к поискам подходящей сиделки и нанимает на работу молодую Лауру.

80-летний старик, теряющийся во времени, окружении и даже путающийся в собственных воспоминаниях, становится очень подозрительным, неспособным понять, что происходит вокруг него.

Коротко о знаменитости:

Энтони Хопкинс – британский и американский актер театра и кино, кинорежиссер, композитор. Наиболее известен по кинематографическому образу серийного убийцы-каннибала доктора Ганнибала Лектера, воплощенному в фильмах "Молчание ягнят", "Ганнибал" и "Красный дракон".

С 2000 года живет в США, получив американское гражданство. В 2003 году Хопкинс стал обладателем звезды на Голливудской аллее славы, c 2008 года является членом Британской академии кино и телевизионных искусств.

Лауреат премии "Оскар", двух "Эмми" и пяти премий BAFTA.

Читайте все подробности о вручении премии "Оскар-2021" в текстовой трансляции на OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на кинопремии "Оскар-2021" объявили победителя в номинации "Лучший фильм". Подробней читайте по ссылке.