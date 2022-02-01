Алина Паш впервые отреагировала на скандал из-за посещения оккупированного Крыма

Популярная украинская певица, финалистка нацотбора на Евровидение-2022 Алина Паш (Alina Pash) впервые дала официальный комментарий на скандал из-за посещения оккупированного Крыма. По словам артистки, она никогда не нарушала правила. Другими словам, никогда не выступала на территории РФ или оккупированного Крыма.

Соответствующее заявление она сделала на личной странице в Instagram. "Друзья, родные, я еще болею, и вот моя команда подготовила ответ на прошлогодние заявления в мою сторону. Я же лично расскажу все на канале Суспільне, как только стану на ноги. Любви всем и покоя. Берегите себя", – говорится в описании к посту (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Конкурс "Евровидение" имеет сверхсильную энергетику, и мы с моей командой с огромным удовольствием поучаствуем в нем. Я с уважением отношусь ко всем пунктам правил отбора участников, и ни при каких обстоятельствах не стала бы их нарушать, как и законы своей страны", – говорится в официальном документе.

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Также Алина Паш добавила, что верит в то, что правда восторжествует, а Украину представит "сильнейший артист".

"Если это буду я, сделаю все возможное, чтобы мной гордились. Если это будет кто-то другой, — буду болеть за него всем сердцем", — прокомментировала певица.

Напомним, что в сети появилась информация, что в 2015 году Алина Паш посетила временно оккупированный Крым, где выступала на свадьбе. "Суспільне" не нашло нарушений в ее поездке, поскольку она заявляла тогда, что выступление состоялось на частном мероприятии украинцев, а пересечение границы проходило со стороны Украины.

Также в сети вспомнили ее визиты в Москву в 2017 году. Куда она ездила, как частное лицо. К тому же "всплыл" снимок, который звезда публиковала в соцсетях, но потом удалила.

Коротко о знаменитости:

Alina Pash – родилась на Закарпатье, профессионально поет с подросткового возраста. Ранее сотрудничала с группами "Горячий шоколад", "СКАЙ", певицей Ириной Билык. Популярность ей принесло участие в шоу "Х-Фактор" (СТБ).

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что певица Алина Паш стала обладательницей музыкальной премии ЕС Music Moves Europe Awards 2022. Артистка получила награду в сумме 10 000 евро.