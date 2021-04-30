Организатор голой фотосессии в Дубае заявил о сексе с двумя моделями
Организатор голой фотосессии девушек в ОАЭ, киевлянин Виталий Гречин признался, что у него были интимные отношения с двумя из моделей, которые принимали участие в скандальной съемке. Он также добавил, что это был не групповой секс.
Такими подробностями мужчина поделился с изданием The Sun. По словам Гречина, это совершенно нормальная практика и он не видит в этом ничего плохого.
"У меня был секс двумя из этих девушек. Не одновременно. Мы нормальные люди", – заявил он.
Киевлянин добавил, что они с моделями просто друзья. Виталий отметил, что часто собирает разных девушек и устраивает поездки в экзотические страны. Гречин также продолжил настаивать, что он и его команда Butt Squad – не занимается проституцией.
Напомним, организатор голой фотосессии девушек в Дубае, киевлянин Виталий Гречин – любитель ярких американских автомобилей, а также он имеет собственную яхту. У мужчины раньше было несколько катеров, но один из них утонул.
Ранее Виталий Гречин в честь своего дня рождения устроил "БДСМ-вечеринку" в Буковеле. На ней присутствовали и участницы скандальной съемки – украинки Яна и Диана.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
в Дубае арестовали толпу девушек, которые вышли голыми на балкон. Они снимались в рекламном ролике по заказу одного из местных жителей. Правоохранители подтвердили, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственной этики и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера.
Самолет из Дубая с украинскими моделями, которых депортировали из страны, прибыл в ночь на 13 апреля в аэропорт "Борисполь". Одна из девушек – визажистка Екатерина Кащенко – назвала цель их скандальной фотосессии в ОАЭ.
Алексей Концов, которого ранее заподозрили в причастности к фотосесии, вернулся в Россию и прямо в аэропорту признался в любви своей жене Екатерине.