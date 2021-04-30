Организатор голой фотосессии в Дубае заявил о сексе с двумя моделями

Организатор голой фотосессии девушек в ОАЭ, киевлянин Виталий Гречин признался, что у него были интимные отношения с двумя из моделей, которые принимали участие в скандальной съемке. Он также добавил, что это был не групповой секс.

Такими подробностями мужчина поделился с изданием The Sun. По словам Гречина, это совершенно нормальная практика и он не видит в этом ничего плохого.

"У меня был секс двумя из этих девушек. Не одновременно. Мы нормальные люди", – заявил он.

Киевлянин добавил, что они с моделями просто друзья. Виталий отметил, что часто собирает разных девушек и устраивает поездки в экзотические страны. Гречин также продолжил настаивать, что он и его команда Butt Squad – не занимается проституцией.

Напомним, организатор голой фотосессии девушек в Дубае, киевлянин Виталий Гречин – любитель ярких американских автомобилей, а также он имеет собственную яхту. У мужчины раньше было несколько катеров, но один из них утонул.

Ранее Виталий Гречин в честь своего дня рождения устроил "БДСМ-вечеринку" в Буковеле. На ней присутствовали и участницы скандальной съемки – украинки Яна и Диана.

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