28 января 29 президенту Франции Николя Саркози исполнилось 70 лет. Когда-то он был одним из самых влиятельных лидеров Европы, однако теперь его имя ассоциируется со скандалами, коррупционными делами и неоднозначными политическими высказываниями о независимости Украины. Его путь от президента до фигуранта многочисленных уголовных расследований – это история падения, которая затронула и его семью.

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Так, его жене грозит до 20 лет лишения свободы из-за мошенничества во время президентской кампании в 2007 году. OBOZ.UA решил вспомнить самый громкий скандал политика и как "друга Путина" наказала жизнь.

Скандальные заявления об Украине

Саркози неоднократно шокировал международное сообщество своими заявлениями по поводу войны в Украине. Во время полномасштабного вторжения он давал интервью, в котором оправдал действия России, заявляя, что "Путина спровоцировали" на вооруженное нападение. Политик открыто склонял Украину к миру, утверждая, что наше государство должно отказаться от вступления в ЕС и НАТО.

Такие же громкие заявления звучали про Крым. Так, он назвал остров "исторически российской территорией" и призвал в очередной раз провести там "референдум под международным надзором", чтобы убедиться, что там проживают не только украинцы, но и россияне. Однако он упустил тот факт, что многие россияне туда были принудительно заселены после 2014 года и они однозначно проголосуют за свою Родину.

"Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация на месте. Если украинцам не удастся полностью их отвоевать, то выбор будет между замороженным конфликтом, который, как мы знаем, завтра неизбежно приведет к новому горячему конфликту, или прибегнуть опять к референдумам под строгим контролем международного сообщества, чтобы окончательно решить эти территориальные вопросы", – говорил Саркози.

Хотя политик признал, что Россия является агрессором, он подчеркнул, что мир должен избежать ее уничтожения, чтобы не допустить "тотальную войну".

Саркози еще с 2014 года выражал поддержку диктатору РФ Владимиру Путину, рассказывая, что из-за санкций против России страдает экономика Франции. Во время визита в Москву Саркози говорил, что всегда считал Путина другом.

Коррупционные дела и судебные процессы

В то же время во Франции продолжаются судебные разбирательства против 29-го президента. В частности, его обвиняют в коррупции, незаконном финансировании предвыборной кампании и сговоре с ливийским диктатором Муаммаром Каддафи. По данным прокуратуры, в 2006-2007 годах Каддафи мог незаконно передать Саркози миллионы евро для финансирования его кампании.

Судебные слушания по этому делу начались 6 января 2025 года и, как ожидается, продлятся три месяца. Саркози грозит до 10 лет тюрьмы и штраф около одного млн евро.

Однако еще в 2014 году политик через своего юриста намеревался подкупить прокурора при кассационном суде Жильбера Азибера, предлагая ему "престижную работу" в Монако. Согласно материалам дела, Саркози хотел раздобыть информацию о расследовании в отношении него.

В этой истории оказалась и супруга Саркози – бывшая супермодель Карла Бруни. Ее обвиняют в мошенничестве и фальсификации показаний по делу о финансировании предвыборной кампании мужчины. Если вина будет доказана, ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее OBOZ.UA писал, как сейчас живет "Четкий паца", которого год назад "похоронили" россияне. Иван Мартынов, являвшийся героем мемов и прославившийся в 2014 году благодаря фразе "Это мерзость", с начала полномасштабного вторжения России стал на защиту Украины.

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