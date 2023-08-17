Экспрезидент Франции Саркози назвал Крым 'исторически российской территорией' и предложил 'решение' проблемы

Экс-президент Франции Николя Саркози назвал иллюзией идею возвращения Крыма в Украину. По его словам, остров исторически является российской территорией, а его жители считают себя россиянами.

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Об этом Саркози заявил в интервью Figaro. Он также высказался о проведении референдума во временно оккупированных Россией регионах Украины.

"Когда речь идет о территории Крыма, которая российской до 1954 года и где большинство населения до сих пор считают себя россиянами, я думаю, что любое возвращение назад – это иллюзия", – заявил политик.

При этом Саркози считает, что в Крыму следует провести очередной референдум – по его словам, "под наблюдением международного сообщества". По мнению экс-президента Франции, такой референдум утвердит "настоящее положение вещей".

Саркози также заявил, что аналогичные референдумы необходимо провести в новых оккупированных Россией регионах, если Украина не сможет вернуть их.

"Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация на месте. Если украинцам не удастся полностью их отвоевать, то выбор будет между замороженным конфликтом, который, как мы знаем, завтра неизбежно приведет к новому горячему конфликту, или прибегнуть опять же к референдуму под строгим контролем международного сообщества, чтобы окончательно решить эти территориальные вопросы", – сказал Саркози.

Он также заявил, что Украина должна оставаться нейтральным государством и не вступать ни в ЕС, ни в НАТО.

"Украина является связующим звеном между Западом и Востоком и призвана быть мостом между Европой и Россией. Она должна оставаться таковой. Это не только потому, что Украина не готова и не отвечает критериям, установленным для членства. Но потому, что она должна оставаться нейтральной страной", – заявил Саркози.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никакой "аренды" украинского Крыма оккупантам не может быть. В противном случае Россия очень скоро потребует стать собственником.

На территории Крыма местные жители ждут освобождения от российской оккупации. Многие не просто этого ждут, но и приближают освобождение конкретными действиями.

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