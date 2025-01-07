Взял €50 млн у режима Каддафи: во Франции стартовал судебный процесс над экс-президентом Саркози

В понедельник, 6 января, Парижский уголовный суд начал рассмотрение дела против бывшего президента Франции Николя Саркози о возможном финансировании Ливией его победоносной президентской кампании в 2007 году. Кроме него подозреваемыми еще 12 человек из окружения экс-главы государства

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Среди последних есть бывшие министры - Клод Геан, Брис Ортефе и Эрик Верт, а также двое подозреваемых в посредничестве бизнесменов, – Зияд Такикеддин и Александр Джухри. Об этом сообщает Le Monde.

Саркози обвиняют в коррупционном сговоре с ливийским диктатором Муаммаром Каддафи в середине 2000-х. В прокуратуре сообщили, что 69-летнего политика судят за "пассивную коррупцию, преступный сговор, незаконное финансирование избирательной кампании и сокрытие нецелевого использования государственных средств Ливии".

По версии следствия, в 2005 году Саркози и его аппарат вступили в сговор с Каддафи и в 2006-2007 годах получили от него миллионы евро, использованные Саркози для финансирования своей избирательной кампании. Речь шла о соглашении о финансировании на сумму 50 миллионов евро, однако, вероятно, эта сумма не была достигнута.

Финансовая поддержка, по мнению следователей, была оказана в обмен на дипломатические, экономические и юридические решения в пользу ливийского режима.

Экс-президент Франции отрицает свою вину, а поданные следствием документы называет фальшивыми.

Ожидается, что судебный процесс продлится около трех месяцев. Если Саркози признают виновным, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZ.UA, новоизбранный президент США Дональд Трамп должен заплатить $5 миллионов писательнице Джин Кэрролл. Такой приговор политику вынес американский суд после того, как он проиграл апелляцию по делу о домогательствах.

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