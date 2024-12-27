Оперный певец – воин ВСУ посвятил щемящую песню погибшим побратимам, которую невозможно слушать без слез. Видео

Оперный певец из Запорожья, который после начала полномасштабного вторжения присоединился к рядам 110-й бригады ВСУ, где был стрелком и помощником гранатометчика, пока не потерял ногу, Юрий Иваськевич исполнил щемящую песню "Птахи". Он посвятил трек своим павшим побратимам, которые отдали жизнь за свободу Родины.

Видео дня

Клип на печальную композицию появился на YouTube-канале Культурных Сил Украины. Музыкальная работа была разработана в рамках инициативы "Культурного десанта" по записи и продвижению песен, созданных непосредственными участниками российско-украинской войны, сообщили OBOZ.UA в пресс-службе организации.

Трек "Птахи" – это прощание с побратимами, которые уже никогда не вернутся с поля боя. Композиция является символическим отражением душ героев, которые положили жизнь за будущее нашей страны и улетели за горизонт, чтобы держать небо. Над созданием текста и музыки щемящего трека работал Игорь Дрижчаный, к записи приобщились участницы Ансамбля песни и танца ВСУ, а на гитаре сыграл боец 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады Андрей Кохан.

"Был период, когда я не то что петь, а звука из себя не мог вытащить. Это продолжалось больше года. И только после того, как немного оттаял, захотел что-то спеть ребятам. А потом я услышал песню "Птахи" и понял, что должен ее исполнить. Надеюсь, мои ребята ее услышат", – высказался Юрий Иваськевич о песне.

По словам Николая Серги, который является главой "Культурного десанта", оперный певец из Запорожья смог, как никто другой, передать весь смысл грустного трека "Птахи". Как отметил телеведущий, "так спеть к погибшим побратимам, как тот, кто прожил это, не сможет ни один актер или певец без подобного опыта".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что поддерживающий Украину Стинг спел хит Shape of my Heart под бандуру.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!