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"Оно – мне играть еще не приходилось": актер "Квартал 95" спародировал обращение Чичериной. Видео

Виктория Ряполова
Люди
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'Оно – мне играть еще не приходилось': актер 'Квартал 95' спародировал обращение Чичериной. Видео

Украинский актер студии "Квартал 95" Юрий Великий высмеял в пародии обращение российской исполнительницы и поклонницы Путина Юлии Чичериной. Артистка в "новогодней речи" вспомнила фейки о замерзающей Европе, расстрелянной девочке на детском пляже и призвала украинских бойцов сдаваться.

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Ролик, рассмешивший украинцев, комик опубликовал на своем YouTube-канале. Знаменитость мастерски потроллил одиозную певицу и всего за несколько минут передал всю абсурдность ее слов. Поклонники Великого назвали его гением за этот шедевр (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Некогда известная певица, а ныне, по всей видимости, пациент Палаты номер 6 – Юлия Чичерина, в очередной раз "отличилась" записавши свое новогоднее обращение. У меня было много мужских образов, были и женские... Но, "оно" – мне играть еще не приходилось. Хороший повод попробовать... Смеемся – значит не сдаемся", – написал под видео пародист.

В ролике Юрий Великий предстал в черной балаклаве и пледе с леопардовым принтом. Новая "Чечерина", как и сама путинистка, не может правильно формулировать свои мысли, но точно подбирает слова для описания себя и просит водку, чтобы запить таблетки.

''Оно – мне играть еще не приходилось'': актер ''Квартал 95'' спародировал обращение Чичериной. Видео

"Всем привет. Я чучело вечернее, ой, Юлия Чичерина. Хочу сказать, что десятки лет потребительства пытались сделать из нас аморфную биомассу. Мы долго терпели, когда на Бомбасе расстленяли наших электриков в огородов и бабушек на столбах. И столбы на электроплечах бабушков и электрических огородников", – говорит комик в роли Чичериной.

Поклонники Великого засыпали его комплиментами под новым видео: "Юля выглядит как злобная зечка, отсидевшая за особо тяжкое преступление. А Юрий, действительно, Великий пародист!", "Юрий, Вы мой антидепрессант! Низкий поклон!", "Юра, это нужно было смотреть в памперсе, до туалета не добежать от смеха ", "Юрий, талантище! На Чичерину смотреть без тошноты невозможно. А пародию хочется пересматривать!".

''Оно – мне играть еще не приходилось'': актер ''Квартал 95'' спародировал обращение Чичериной. Видео

Недавно OBOZREVATEL сообщал, что Юрий Великий высмеял очередную порцию пропаганды спикера российского минобороны Игоря Конашенкова. Пародия актера коснулась успешного удара ВСУ по Макеевке, операции "Возмездие" и других актуальных новостей. Подробнее – в нашем материале.

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