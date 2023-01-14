''Оно – мне играть еще не приходилось'': актер ''Квартал 95'' спародировал обращение Чичериной. Видео

Украинский актер студии "Квартал 95" Юрий Великий высмеял в пародии обращение российской исполнительницы и поклонницы Путина Юлии Чичериной. Артистка в "новогодней речи" вспомнила фейки о замерзающей Европе, расстрелянной девочке на детском пляже и призвала украинских бойцов сдаваться.

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Ролик, рассмешивший украинцев, комик опубликовал на своем YouTube-канале. Знаменитость мастерски потроллил одиозную певицу и всего за несколько минут передал всю абсурдность ее слов. Поклонники Великого назвали его гением за этот шедевр (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Некогда известная певица, а ныне, по всей видимости, пациент Палаты номер 6 – Юлия Чичерина, в очередной раз "отличилась" записавши свое новогоднее обращение. У меня было много мужских образов, были и женские... Но, "оно" – мне играть еще не приходилось. Хороший повод попробовать... Смеемся – значит не сдаемся", – написал под видео пародист.

В ролике Юрий Великий предстал в черной балаклаве и пледе с леопардовым принтом. Новая "Чечерина", как и сама путинистка, не может правильно формулировать свои мысли, но точно подбирает слова для описания себя и просит водку, чтобы запить таблетки.

"Всем привет. Я чучело вечернее, ой, Юлия Чичерина. Хочу сказать, что десятки лет потребительства пытались сделать из нас аморфную биомассу. Мы долго терпели, когда на Бомбасе расстленяли наших электриков в огородов и бабушек на столбах. И столбы на электроплечах бабушков и электрических огородников", – говорит комик в роли Чичериной.

Поклонники Великого засыпали его комплиментами под новым видео: "Юля выглядит как злобная зечка, отсидевшая за особо тяжкое преступление. А Юрий, действительно, Великий пародист!", "Юрий, Вы мой антидепрессант! Низкий поклон!", "Юра, это нужно было смотреть в памперсе, до туалета не добежать от смеха ", "Юрий, талантище! На Чичерину смотреть без тошноты невозможно. А пародию хочется пересматривать!".

Недавно OBOZREVATEL сообщал, что Юрий Великий высмеял очередную порцию пропаганды спикера российского минобороны Игоря Конашенкова. Пародия актера коснулась успешного удара ВСУ по Макеевке, операции "Возмездие" и других актуальных новостей. Подробнее – в нашем материале.

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