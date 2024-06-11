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"Они все "пели", что любят Киев". Актриса Олеся Власова – о россиянах на съемках, маме в РФ и странном пути к украинскому языку

Оксана Гейдор
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'Они все 'пели', что любят Киев'. Актриса Олеся Власова – о россиянах на съемках, маме в РФ и странном пути к украинскому языку

Известная украинская актриса Олеся Власова ("Женский доктор", "Странное Рождество", "Сидоренки-Сидоренки) в интервью OBOZ.UA рассказала о своей жизни во время большой войны, смене профессии и маме, которая вынужденно остается в России.

Актриса также поведала, как нашла временное убежище с дочерьми от войны в Швеции, однако через три месяца вернулась домой. А еще раскрыла интересные страницы из жизни выдающихся украинских актеров, с которыми вместе работала, и призналась, как в свое время породнилась с народным артистом Украины Анатолием Хостикоевым.

"Они все "пели", что любят Киев". Актриса Олеся Власова – о россиянах на съемках, маме в РФ и странном пути к украинскому языку

– Олеся, как вспоминаете сверхтяжелые первые месяцы российского вторжения?

– Полномасштабная война стала для меня абсолютной неожиданностью. На всех, кто говорил, что будет вторжение, я смотрела как на ненормальных. Была уверена, что ничего не случится, они не решатся. Когда это произошло, мозг отказывался воспринимать информацию. Мы живем под Киевом, в Вышгороде. И все, что началось, происходило у нас за окнами. Где-то несколько часов не могли принять решение: что делать? Над Киевским водохранилищем сбили несколько вертолетов, проносились самолеты, все гудело, дрожало, свистело. Через некоторое время перестало взрываться. И в СМИ начали сообщать, что не надо сеять панику и лучше оставаться на своих местах. Все быстро закончится – была такая информация.

А потом над нами пролетел истребитель. Он двигался очень низко, видимо, чтобы не выследили. В то время в лоджии стояли мой муж Игорь (актер Игорь Рубашкин. – Ред.) и наша старшая дочь Полина. Я находилась в прихожей, но даже через комнату услышала этот громкий звук. Игорь закричал: "На пол!" А в моей голове в те секунды пронеслось: "Это все? Так это будет? Так закончится?" После этого побежала в зоомагазин, купила переноску для кошек и еды для животных. Посадили все наше добро – две собаки, две кошки – в машину и поехали на дачу, которая находится по Одесской трассе. Добирались 200 километров часов восемь. Я сейчас вспоминаю, что было все время страшно – за детей, за себя.

"Они все "пели", что любят Киев". Актриса Олеся Власова – о россиянах на съемках, маме в РФ и странном пути к украинскому языку

Тем временем нам постоянно писали друзья из Швеции – приезжайте-приезжайте. Я колебалась. А потом они написали волшебную фразу: "У нас для тебя есть работа". И тогда я стала разговаривать со своими девчонками, они сказали: "Давай попробуем". Добирались очень сложно – в эвакуационном поезде, спали поочередно на полу… В Стокгольме к нам очень хорошо относились, но скажу такое: от государства мы не получили ни копейки. Возможно, они и не должны нам помогать, но дело в том, что об этой помощи много говорят. Однако на самом деле вся помощь, которая была, – это наши друзья, окутавшие нас невероятным вниманием.

"Они все "пели", что любят Киев". Актриса Олеся Власова – о россиянах на съемках, маме в РФ и странном пути к украинскому языку

Я пошла работать. В хореографическом коллективе – профессионально занимаюсь танцами. Кроме того, мне очень хотелось помогать, потому предложила украинскому центру бесплатные актерские тренинги (этим активно занималась и занимаюсь в Украине). Кроме всего прочего, такие занятия очень хорошо снимают напряжение и тревогу. Собрались девчонки, мы занимались. А потом один очень классный шведский режиссер обратилась ко мне и моей коллеге Екатерине Кистень, которая тоже туда переехала, с предложением сделать спектакль на украинском.

"Они все "пели", что любят Киев". Актриса Олеся Власова – о россиянах на съемках, маме в РФ и странном пути к украинскому языку

Мы пробыли в Стокгольме три месяца. Вернулись назад, потому что дети не смогли прижиться. Они сидели в комнатах, им ничего не нравилось, доходило чуть ли не до депрессии – было тяжело. Жили мы у знакомых наших друзей, тяжело привыкали друг к другу. И так и не притерлись, скажу откровенно. Они в возрасте, ведут размеренную и четкую жизнь. И хотели, чтобы мы жили по их правилам. Я честно старалась, но мои дети… Они в принципе ни по чьим правилам не живут. И это я так воспитала, чтобы были самостоятельными, пусть неудобными, со своими границами. Я бы осталась еще на время, но детям было плохо. И они были очень счастливы, когда вернулись. Да и я – так же.

– А когда вы вышли впервые на работу в Киеве? Некоторые ваши коллеги честно признавались нам в интервью, что думали даже менять профессию, понимая, что актерства может долго не быть.

– Ну, я и сменила – стала преподавателем. Начала этим заниматься еще до отъезда, собрала небольшую студию. А когда вернулась, продолжила преподавать актерское мастерство и аргентинское танго. Немножко играла в театре, но совсем немного. Съемок не было совсем. На съемочную площадку вышла впервые в конце осени прошлого года.

Снялась в картине известного украинского режиссера Сергея Сотниченко, который во время активных боевых действий остался в Ирпене, потому что у него была больная мама. Вместе с ней жил в части города, которая больше всего страдала от оккупантов. Туда не доезжали волонтеры, информации о способах эвакуироваться тоже не было. И он вывез маму, которая не ходила, из оккупации на садовой тачке, представляете? Находясь в Ирпене, постоянно снимал на телефон материалы, которые затем использовал при создании киноленты "Под одной крышей" – о первых днях войны.

"Они все "пели", что любят Киев". Актриса Олеся Власова – о россиянах на съемках, маме в РФ и странном пути к украинскому языку

Знаете, что вспоминаю? Перед полномасштабной войной, снимаясь в проектах, я поймала себя на мысли, что меня уже немного все начало доставать. Все одинаковое, роли одни и те же. И вот снимаюсь у Сотниченко, лежу в дерьме. В буквальном смысле. В настоящей огромной груде навоза, слава Господи, замороженного, присыпанного какой-то соломой. И так счастлива! Я зарабатываю своей профессией, мне нравится то, что я делаю. Вот такое чувство счастья было весь проект.

"Они все "пели", что любят Киев". Актриса Олеся Власова – о россиянах на съемках, маме в РФ и странном пути к украинскому языку

– Преподавательскую деятельность продолжаете?

– Одна группа у меня уже выпустилась, кто мечтал вступить в театральный – прошли по конкурсу, стали студентами. С теми, кто еще учится в школе, продолжаю заниматься. Группа по танго, к сожалению, рассыпалась, потому что многие из-за войны уехали из города. Если соберется, я с радостью продолжу занятия, потому что это очень терапевтический танец – об отношениях в парах.

"Они все "пели", что любят Киев". Актриса Олеся Власова – о россиянах на съемках, маме в РФ и странном пути к украинскому языку

– Одна из самых известных ваших киноработ – главная роль в сериале "Женский доктор". Там с вами снимались и российские актеры, в том числе Алена Яковлева, которая в то время фактически жила в Киеве, перемещаясь с одной съемочной площадки на другую. В своих тогдашних интервью рассказывала, что благодаря съемкам в Киеве построила загородный дом под Москвой. А сейчас бегает по российским ТВ-каналам, где рассказывает басни о том, что к россиянам всегда относились в Украине плохо.

– Они все "пели", что любят Киев, все здесь зарабатывали, а потом: "Мы поддерживаем СВО"! Это для меня такая триггерная тема… Я не знаю подробностей относительно Алены Яковлевой. Но скажу так: никто из них ни разу нам не позвонил по телефону, не написал после того, как началась российская агрессия, не поинтересовался, как мы.

"Они все "пели", что любят Киев". Актриса Олеся Власова – о россиянах на съемках, маме в РФ и странном пути к украинскому языку

– И Илья Носков, тоже снимавшийся в этом сериале, родился и вырос в Новой Каховке Херсонской области, так же, как и его брат Андрей Носков, но оба молчат о войне в Украине.

– Тогда он производил впечатление абсолютно нормального человека. Но это все осталось в прошлом, потому что сейчас не общаюсь ни с кем из российских актеров. Я не знаю, на какую тему с ними говорить. О чем мне с ними общаться?

"Они все "пели", что любят Киев". Актриса Олеся Власова – о россиянах на съемках, маме в РФ и странном пути к украинскому языку

– Так получилось, что вы родились в Подмосковье. Остались ли там родственники?

– Моя мама – россиянка, родом из Балашихи. И сейчас она там застряла. Уехала из Одессы к своей маме и отчиму в Россию, потому что те стали плохо себя чувствовать. Ухаживала за ними, сначала похоронила отчима, а потом – маму. И не успела возвратиться домой. А теперь переживает за жилье, которое не на кого оставить. Конечно, мы волнуемся. Говорю: "Мам, только бы по здоровью было все нормально". Ведь мы даже не сможем туда добраться. Но она – крепкий орешек.

В Одессе, где я выросла, у меня остался папа, младший брат. Живут. Слава Богу, здоровы. Мы давно не виделись. Муж ездил с дочерьми как-то, а у меня в то время были назначены съемки. Да еще и полный дом животных – невозможно было их оставить.

"Они все "пели", что любят Киев". Актриса Олеся Власова – о россиянах на съемках, маме в РФ и странном пути к украинскому языку

– В одной из своих театральных работ вы играли на сцене вместе с Адой Роговцевой. Расскажите о ней и "Варшавской мелодии-2".

– Ну, Ада Николаевна – это космос. Она очень помогала и мне, и своей дочери Кате, тоже задействованной в этой постановке. Сажала нас напротив, рассказывала, советовала. Кате отдельно на ушко ничего не шептала – относилась к нам как к партнерам, одинаково. Она двужильная. Когда мы были на гастролях в Америке, Ада Николаевна заболела воспалением легких. Она очень плохо себя чувствовала, но все отработала. После спектакля была очень уставшая, однако шла к зрителям, всем улыбалась, со всеми фотографировалась. Я смотрела на нее и училась, как актер должен работать на сцене. Никакого пафоса и абсолютная преданность при таком космическом таланте.

К слову, в Америке они с Катей приютили меня в своем жилище. Меня поселили к очень старенькой американке, было тяжеловато. А Ада Николаевна и Катя предложили переехать к ним. Мол, есть свободная комната, мы туда даже не заходим. И я у них жила, но потом, подозреваю, Ада Николаевна была не рада, что приняла меня (смеется). Потому что мы с Катей по ночам беспрерывно разговаривали на кухне. Она приходила, разгоняла нас спать. Тогда я совершенно влюбилась в их семью. Полгода стихи им посвящала, но не показывала, стеснялась. Я и сейчас восхищаюсь этой семьей.

"Они все "пели", что любят Киев". Актриса Олеся Власова – о россиянах на съемках, маме в РФ и странном пути к украинскому языку

– А это были те гастроли, где вам предлагали оставаться в США и работать няней?

– Да, те. Мне предлагали хорошие деньги в прекрасной семье. Но я не допускала даже мысли о том, что могу остаться. Мне было тогда так мало лет, что совершенно не думала, что в моей жизни может что-то пойти не так. Несмотря на то, что жила очень бедно в Киеве. Иногда мне реально не было что есть. Кило картофеля в неделю – все. Но мы бежали на репетицию в театр, покупали батон на всех, тоненько мазали его плавленым сыром, заваривали чай – и были счастливы. И сейчас вспоминаю то время как одно из самых счастливых.

Помню, мне предложили сниматься в сериале "Под крышами большого города", где главные роли играли Олег Басилашвили и Екатерина Васильева. Я даже не спросила о размере гонорара. Мне платили действительно немного, но на площадке кормили и еще можно было взять домой печеньку. И я реально выживала благодаря тем съемкам.

"Они все "пели", что любят Киев". Актриса Олеся Власова – о россиянах на съемках, маме в РФ и странном пути к украинскому языку

– А еще в вашей кинобиографии есть фильм "Странное Рождество", где партнерами были Богдан Ступка и Барбара Брыльска.

– Барбару вспоминаю как немного холодного человека, но мне кажется, что это из-за менталитета. Ее все очень обхаживали, а она иногда себя вела капризно. Но в целом была радушной. Было очень смешно наблюдать, как они немного поругивались с Лией Ахеджаковой, тоже игравшей в этой картине. Раньше они снимались в "Иронии судьбы" – и еще с тех пор, вероятно, что-то между ними осталось невыясненным. А Богдан Сильвестрович – это душа. Однажды, когда мы работали с ним в общей сцене, его сняли первым и сказали, что может идти. Но он остался, хотя это был конец очень долгой смены, мы изрядно уже перерабатывали. И помогал мне, подыгрывал. Я запомнила это на всю жизнь. И теперь, когда попадаю в схожие ситуации на съемочной площадке, всегда остаюсь помогать партнеру. Кстати, никогда не осуждаю актеров, которые встают и уходят, потому что это их время, это их право и границы. Но сама так не поступаю.

"Они все "пели", что любят Киев". Актриса Олеся Власова – о россиянах на съемках, маме в РФ и странном пути к украинскому языку

– Олеся, судя по вашим соцсетям, раньше вы общались на русском языке. Сейчас вы даете интервью на прекрасном украинском. Как язык пришел в вашу жизнь?

– С началом российского вторжения я полностью перешла на украинский язык. Меня начало тошнить от русского, понимаете? До этого начала овладевать украинским для работы. Меня пригласил на роль в спектакле DreamWorks режиссер Давид Петросян. Но была проблема с языком, нужно было, чтобы он стал для меня естественным. Пошла на трехдневный интенсив к очень интересному преподавателю Игорю Аронову, где прорабатывала зарождение в себе украинского языка. Прямо с первого звука, с первого слова. Так, чтобы он вошел в меня органично.

К сожалению, в детстве все, что прочла (а я была еще та читательница), – это книги на русском языке. У нас в коммунальной квартире жила соседка, работавшая в библиотеке. И каждый день приносила мне сумками книги. У меня нет такого словарного запаса украинских слов, как русских. Поэтому я все это прорабатывала на уровне энергетики – и это в меня зашло как мелодика, как пение. Короче говоря, к украинскому языку я прошла странный, но очень интересный путь.

"Они все "пели", что любят Киев". Актриса Олеся Власова – о россиянах на съемках, маме в РФ и странном пути к украинскому языку

– Крестный отец вашей старшей дочери Полины – народный артист Украины Анатолий Хостикоев. Как вы породнились?

– Мы с ним работали какое-то время в театральной компании "Бенюк и Хостикоев". И Анатолий Георгиевич и Наталья Сумская – всегда очень любили Игоря, моего мужа. И когда он спросил у Хостикоева, не откажется ли тот крестить нашу дочь, он согласился. Сейчас мы не очень часто видимся, потому что у каждого своя жизнь. Все заняты, но продолжаем любить друг друга.

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