Она лгала годами: отец Меган Маркл сделал откровенное заявление о дочери

Любовь Блажко
Любовь Блажко
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Меган Маркл и Томас Маркл.

Отец Меган Маркл Томас заявил, что его дочь сильно изменилась после замужества. По его словам, она лгала годами, и к этому имеет непосредственное отношение принц Гарри.

77-летний мужчина рассказал об этом в интервью GB News. Он также уточнил, что во время разговора супругов с Опрой Уифри тоже прозвучала ложь. Об этом пишет издание The Sun (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Она лгала. Она лгала годами. Ложь про архиепископа? Как можно сказать: "Мы поженились за три дня до свадьбы?". Ее ложь настолько очевидна, что я не знаю, почему она говорит это", – высказался Томас Маркл.

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Отец Меган Маркл обвинил дочь во лжи.

Больше всего отца герцогини удивляет то, как сильно она изменилась за эти годы. Он утверждает, что ранее его дочь никогда не лгала и не видела в этом смысла.

Меган Маркл не общается с отцом.

Напомним, Меган Маркл перестала общаться со своим отцом накануне свадебной церемонии. Мужчина не присутствовал на свадьбе, а к алтарю Меган вел принц Чарльз.

Меган и Гарри на мероприятии.

Ранее Меган Маркл, которая 4 августа отметила 40-летие, не приняла подарок от своего отца. На записку, найденную в букете роз, она решила никак не отвечать. В послании Томас Маркл пожелал герцогине всего самого лучшего. В букете было два желтых цветка – они символизировали Арчи и Лилибет.

Также OBOZREVATEL писал о том, что Томас Маркл в ближайшем будущем намерен подать прошение в калифорнийские суды за право видеться с двумя внуками. Мужчина не встречался с двухлетним Арчи и малышкой Лилибет Дианой ни разу с момента их рождения.

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