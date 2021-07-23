Отец Меган Маркл хочет подать на свою дочь в суд: в чем причина

Отец Меган Маркл Томас заявил, что в ближайшем будущем намерен подать прошение в калифорнийские суды за право видеться с двумя внуками. Мужчина не встречался с двухлетним Арчи и малышкой Лилибет Дианой ни разу с момента их рождения.

Меган Маркл сильно поссорилась с отцом в преддверии королевской свадьбы с принцем Гарри. Он не присутствовал на торжественной церемонии, а к алтарю герцогиню вел принц Чарльз. Об этом сообщает издание Fox News (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Мы не должны наказывать детей за плохое поведение их родителей. Арчи и Лили – маленькие дети. Они не пешки, не являются частью игры. Я буду ходатайствовать в суде, чтобы мне разрешили видеть моих внуков", – сказал Томас Маркл.

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"Я очень надеюсь, что когда-нибудь увижу своих внуков. Я довольно хороший дедушка", – добавил 77-летний мужчина.

Напомним, Меган Маркл прекратила общение не только со своим отцом, но и другими членами семьи. Тесные отношения супруга принца Гарри поддерживает только со своей матерью Дорией Рэгланд, которая живет недалеко от Сассексов и помогает Меган присматривать за детьми.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее принц Гарри и его супруга Меган Маркл в громком интервью Опре объяснили, почему их первенец Арчи не получил королевского титула. Когда супругам предложили для сына графский титул, то они вынуждены были отказаться, ведь титул графа Дамбартона содержит слово dumb (Dumbarton), что в переводе с английского – тупой.