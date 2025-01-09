'Я так любила тебя!' Фреймут, Ребрик и другие звезды с болью отреагировали на гибель победителя 'Танцуют все'

На фронте погиб победитель "Танцуют все 6", хореограф и режиссер-постановщик Владимир Раков. Он в начале полномасштабного вторжения присоединился к рядам ВСУ, а теперь ему навеки осталось 30 лет.

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Украинские звезды с болью отреагировали на потерю и поделились личными воспоминаниями, связанными с воином. OBOZ.UA собрал их реакции.

Телеведущая Ольга Фреймут вспомнила в InstaStories обещание Владимира Ракова станцевать вместе. Теперь это воплотить в жизнь не удастся.

"Я так любила тебя... Мы должны были танцевать вместе... Всегда буду молиться за тебя. Твой талант – такого не было, нет, не будет. И в твоей изящной эстетической душе билось такое храброе сердце. Вова, я не верю. Вечная память Герою", – отреагировала на потерю телеведущая.

Ее коллега Лилия Ребрик опубликовала в InstaStories архивное видео с объявления победителя "Танцуют все 6", когда Владимир Раков смог попасть на обучение в американскую танцевальную школу.

"Вова, ты пришел на "Танцуют все", чтобы изменить свою жизнь к лучшему. А потом ты пошел воевать, чтобы изменить жизнь украинцев к лучшему. Так много видео пересмотрела с "Танцуют все". Словно другая жизнь была. Вова был невероятно талантливым. Нашла вот такое неистовое танго в его исполнении. Ненавижу эту проклятую войну", – высказалась Лилия Ребрик.

Режиссер Алан Бадоев поблагодарил военного за жизнь и добавил: "Больно, это невозможно постичь". Он также поделился фрагментом танца воина в знак памяти о нем.

Танцовщица Илона Гвоздева опубликовала в InstaStories фотографию Владимира Ракова и написала: "Светлая память". "Вова был такой один! Невероятно талантлив, смел, герой наших времен! Война забирала тебя! Пусть там ты обретешь покой! Mu будем помнить тебя всегда! Ты наш герой!" – отреагировала на смерть хореограф.

Певица Надя Дорофеева вспомнила, что мечтала, чтобы хореограф танцевал в ее команде, но не сложилось.

Владимир Раков воевал в рядах 2-го стрелкового батальона 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила. За свою службу он прошел бои под Херсоном, Бахмутом, Торецком и Часовым Яром.

До 24 февраля 2022 года он был актером в театре Василия Козаря Kozar Dance Theatre. Хореографа приглашали для съемок в рекламе мировых брендов и клипах известных украинских артистов.

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