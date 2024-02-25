'Он тоже офицер'. Экс-муж Оксаны Билозир рассказал, какой известный певец служит с ним в одном батальоне

Музыкальный продюсер и бывший гендиректор Дворца "Украина" Роман Недзельский – офицер логистики 35 отдельного батальона 114 бригады ТРО ВСУ. С ним в одном подразделении воюет лидер группы O. Torvald Женя Галич.

Об этом Роман Недзельский рассказал в интервью OBOZ.UA. Музыкант говорит, что его боевой коллега служит на фронте в звании офицера.

"На контракте в армии я еще с 15 января 2022 года, – рассказывает Роман Недзельский о себе. – Мобилизировался солдатом, ныне – офицер логистики. Находимся сейчас на востоке, под Бахмутом. Разговаривая с вами, еду в автомобиле, проезжаем блокпосты. Здесь 85-90% – это военные. Местных людей очень мало. Как правило, остались пожилые люди, которым некуда ехать или не хотят покидать дома. Такой контингент. Что я чувствую? Что война идет в стране. Правда, когда в Киев приезжаешь, немного шаблоны разрываются. Когда видишь, например, мужчин, которые "не рождены для войны".

"Никто не думал, что наша судьба так сложится. Сегодня для меня предыдущая жизнь как некий сон, очень приятный, но – невыполнимый, – продолжает музыкант. – Мои инструменты лежат дома (Недзельский – гитарист и альтист. – Ред.), а я держу в руках автомат. Вижусь ли на фронте с известными артистами? А кто воюет? Как только вижу, что известный человек одевает камуфляж, сразу возникают вопросы: "Где служишь? Почему такая чистая форма? Почему чистая обувь? Почему руки аккуратны?" Наши руки совсем не такие. И одежда – ближе к полевой. Что-то я не верю в наших артистов, которые на камеру снимаются в камуфляже".

"Телефоном мы общаемся с Ирой Билык, поддерживаем друг друга. Гарик Кричевский, Олег Винник, Женя Галич. К слову, он тоже военный – в нашем батальоне. Тоже уже офицер", – говорит Роман.

Женя Галич в одном из своих интервью рассказывал о Недзельском так: "Он мощный воин, и у него много друзей артистов. Когда были в очередной раз в Бахмуте, командованием была поставлена задача сделать видео мотивирующее от звезд. Прислали Андрей Хливнюк, Тина Кароль, Юля Санина, Надя Дорофеева, Дантес, Святослав Вакарчук, Саша Усик, Джамала, Артем Пивоваров и многие другие. Они записывали сообщения, и мы каждый вечер посылали в рабочие чаты. И ребята держались из последних сил. А мы так поддерживали наших, напоминали, что за вас помнят. На эти сообщения была очень крутая реакция.

"Когда у моих собратьев дни рождения или какие-то еще более важные праздники, артисты записывают нам поздравления, присылают, – рассказывает Недзельский. – Звоню, говорю: "У побратима день рождения – сделайте эмоциональный подарок". У меня это все сохранено в галерее – для истории. Помню, на второй неделе войны женили пару военнослужащих. Они уже долго жили вместе, дети взрослые, а когда началась война, решили: "Не знаем, что будет завтра, нужно расписываться". Правда, наш комбат через неделю погиб... Олег Винник вместе с Ириной Билык и Оксаной Билозир поздравляли их видеороликами. Создавалось впечатление, что все эти звезды пели прямо у нас на свадьбе".

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