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"Он тоже офицер". Экс-муж Оксаны Билозир рассказал, какой известный певец служит с ним в одном батальоне

Оксана Гейдор
Люди
2 минуты
2,6 т.
'Он тоже офицер'. Экс-муж Оксаны Билозир рассказал, какой известный певец служит с ним в одном батальоне

Музыкальный продюсер и бывший гендиректор Дворца "Украина" Роман Недзельский – офицер логистики 35 отдельного батальона 114 бригады ТРО ВСУ. С ним в одном подразделении воюет лидер группы O. Torvald Женя Галич.

Об этом Роман Недзельский рассказал в интервью OBOZ.UA. Музыкант говорит, что его боевой коллега служит на фронте в звании офицера.

"На контракте в армии я еще с 15 января 2022 года, – рассказывает Роман Недзельский о себе. – Мобилизировался солдатом, ныне – офицер логистики. Находимся сейчас на востоке, под Бахмутом. Разговаривая с вами, еду в автомобиле, проезжаем блокпосты. Здесь 85-90% – это военные. Местных людей очень мало. Как правило, остались пожилые люди, которым некуда ехать или не хотят покидать дома. Такой контингент. Что я чувствую? Что война идет в стране. Правда, когда в Киев приезжаешь, немного шаблоны разрываются. Когда видишь, например, мужчин, которые "не рождены для войны".

"Он тоже офицер". Экс-муж Оксаны Билозир рассказал, какой известный певец служит с ним в одном батальоне

"Никто не думал, что наша судьба так сложится. Сегодня для меня предыдущая жизнь как некий сон, очень приятный, но – невыполнимый, – продолжает музыкант. – Мои инструменты лежат дома (Недзельский – гитарист и альтист. – Ред.), а я держу в руках автомат. Вижусь ли на фронте с известными артистами? А кто воюет? Как только вижу, что известный человек одевает камуфляж, сразу возникают вопросы: "Где служишь? Почему такая чистая форма? Почему чистая обувь? Почему руки аккуратны?" Наши руки совсем не такие. И одежда – ближе к полевой. Что-то я не верю в наших артистов, которые на камеру снимаются в камуфляже".

"Телефоном мы общаемся с Ирой Билык, поддерживаем друг друга. Гарик Кричевский, Олег Винник, Женя Галич. К слову, он тоже военный – в нашем батальоне. Тоже уже офицер", – говорит Роман.

"Он тоже офицер". Экс-муж Оксаны Билозир рассказал, какой известный певец служит с ним в одном батальоне

Женя Галич в одном из своих интервью рассказывал о Недзельском так: "Он мощный воин, и у него много друзей артистов. Когда были в очередной раз в Бахмуте, командованием была поставлена задача сделать видео мотивирующее от звезд. Прислали Андрей Хливнюк, Тина Кароль, Юля Санина, Надя Дорофеева, Дантес, Святослав Вакарчук, Саша Усик, Джамала, Артем Пивоваров и многие другие. Они записывали сообщения, и мы каждый вечер посылали в рабочие чаты. И ребята держались из последних сил. А мы так поддерживали наших, напоминали, что за вас помнят. На эти сообщения была очень крутая реакция.

"Когда у моих собратьев дни рождения или какие-то еще более важные праздники, артисты записывают нам поздравления, присылают, – рассказывает Недзельский. – Звоню, говорю: "У побратима день рождения – сделайте эмоциональный подарок". У меня это все сохранено в галерее – для истории. Помню, на второй неделе войны женили пару военнослужащих. Они уже долго жили вместе, дети взрослые, а когда началась война, решили: "Не знаем, что будет завтра, нужно расписываться". Правда, наш комбат через неделю погиб... Олег Винник вместе с Ириной Билык и Оксаной Билозир поздравляли их видеороликами. Создавалось впечатление, что все эти звезды пели прямо у нас на свадьбе".

Интервью с другими артистами, состоящими на службе в ВСУ, читайте здесь.

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