''Он мне писал'': Ксения Мишина призналась, общается ли с победителем ''Холостячки'' Эллертом, который сбежал в США

Известная украинская актриса Ксения Мишина, которая также была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" (СТБ), неоднократно заявляла, что не желает говорить о своем бывшем избраннике, победителе любовного реалити и комике Александре Эллерте. Тем не менее, поклонники в соцсетях и журналисты в интервью продолжают поднимать эту тему, и артистка понимает почему – они строили свои отношения на глазах у всей страны, так что людям сложно принять факт их расставания.

Видео дня

Во время полномасштабной войны юморист покинул Украину и выехал в США, а Мишина полностью вычеркнула его из своей жизни. Подробнее она рассказала в интервью Славе Демину для его YouTube-канала.

"Это такой триггер. Мы были на телевидении, мы жили вместе, мы транслировали свою личную жизнь. Ну конечно, что людям интересно. Но все. Мы расстались, все, до свидания... Общение мы не поддерживаем. Он что-то там писал, но я не отвечаю", – поделилась артистка.

Интервьюер уточнил, поддерживал ли Эллерт Ксению морально после 24 февраля 2022-го. Она ответила: "Уничтожал морально, давай так".

Тогда Демин поставил еще один уточняющий вопрос: "То есть он хотел, чтобы ты делала то, что он считает нужным?". Кинозвезда произнесла: "Можно так сказать",

При этом татуировку в виде сердечка, которую Ксения набила на "Холостячке" вместе с Эллертом (она – красное, он – зеленое), актриса выводить на стала. Называет это одним из самых романтических поступков в своей жизни, но с бывшим само тату никак не ассоциирует.

"Я перенастроила энергетический момент этого сердечка и оно означает для меня уже совсем другое. Я очень уважаю свое прошлое", – прокомментировала Мишина.

Что интересно, сразу после полномасштабного вторжения именно Эллерт помог актрисе и ее тогда еще 10-летнему сыну Платону эвакуироваться на запад Украины. Вместе они поехали в Буковель, где большой компанией жили в одном доме. Это породило слухи, что эксы могут быть снова вместе, но Мишина быстро их опровергла. Подробнее об этом – в нашем материале.

Ранее OBOZREVATEL писал, куда "исчез" Александр Эллерт, что говорил о войне и как выглядит его единственная дочь. Все подробности – по ссылке здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!