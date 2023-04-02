Оля Полякова раскрыла, кто ''выжил'' Ани Лорак из Украины. Видео

Известная украинская певица Оля Полякова отреагировала на поток новостей о коллеге-предательнице Ани Лорак, которую в России, где она живет и зарабатывает кровавые рубли с 2014 года, обвинили в "донатах на ВСУ", после чего коллаборантка заверила, что 9 лет назад ее "вынудили" переехать из Украину в РФ. Полякова возмутилась, что Каролина (настоящее имя артистки) не назвала имя "заказчика", который "принудил" ее сбежать с родной страны.

Видео дня

Исполнительница хитов "Королева ночи" и "Шлепки" заявила, что этот "заказчик" – она сама. Соответствующее видео Полякова разместила на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Уже второй день подряд СМИ визжат от заявлений Ани Лорак, которая сказала, что ее в Украине заказали, не давали работать, ставили условия политические силы, но заказчика она назвать не может. Я хочу сегодня назвать этого заказчика. Этот заказчик – я. Да, я хотела в своей стране быть лучшей, самой популярной. Я хотела быть королевой и номером один", – выдала Полякова.

С сарказмом певица добавила, что за все эти меры она платила деньгами своего мужа, ведь хейтеры привыкли обвинять Полякову в том, что ее "спонсирует" избранник.

Она также обратилась к коллегам: "Хочу сказать всем артистам: старым, молодым, если вам кажется, что на вас поступил заказ, если вас "травят" в СМИ или соцсетях, вам мешают плохие комментарии, знайте, наверное, вы посягнули на мой трон и что это была Оля Полякова".

Очевидно, что "чистосердечное признание" исполнительницы – это всего лишь шутка. Тем более, что обращение артистка обнародовала 1 апреля – в день смеха. Кроме того, всем здравомыслящим украинцам и так ясно, что заявления Лорак о том, как ее "прижали" в родной стране, "заставив" сбежать в РФ – это очередные попытки оправдать свою предательскую позицию.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Ани Лорак может быть признана "иностранным агентом" в России. После неподтвержденных слухов о том, что артистка якобы оказывает финансовую помощь ВСУ, что сама коллаборантка вскоре опровергла, российские активисты направили соответствующее обращение в Генпрокуратуру.

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