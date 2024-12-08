Ольга Сумская призналась, возобновила ли отношения с сестрой Натальей, с которой почти не общалась: ждет звонка на Рождество

Украинская актриса театра и кино Ольга Сумская призналась, что не может возобновить отношения со своей старшей сестрой Натальей, но надеется, что это скоро произойдет. На Рождество знаменитость ожидает звонка от родственницы, но признается, сама периодически также звонит ей.

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Однако она не раскрывает, на другом конце "провода" ей отвечают ли. В интервью программы "Неймовірна правда про зірок" Ольга Сумская призналась, что была бы счастлива услышать голос сестры в трубке.

"Я жду этого звонка. Если он раздастся, я буду счастлива. Я периодически это (звоню. – Ред.) делаю. Во сне я вижу нашу встречу, и часто", – рассказала она.

Известно, что до полномасштабного вторжения Ольга и Наталья Сумские неактивно поддерживали контакт, но с начала 2024 года их общение сошло на нет. Произошло это из-за дочери Ольги Сумской – Антонины Паперной, которая живет в России и никак не высказывается о войне на Родине.

"Вокруг нас происходит много незаурядных событий, которые влияют на нас. Мы в одной отрасли работаем, у нас есть определенные приоритеты и стиль жизни. Очевидно, он разный, этот стиль жизни. Я не могу указывать людям, как им жить. Я выбираю так, кто-то выбирает иначе", – говорила артистка. С Антониной она тоже перестала общаться.

Идентично она почти не поддерживает контакт с сыном Натальи Сумской – Вячеславом Хостикоевым. Причиной стала дочь артистки Антонина Паперна, которая по совместительству является его двоюродной сестрой. Хостикоев резко высказался об украинке, проживающей на территории РФ и молчащей о войне, а заслуженная артистка Украины не согласилась со словами племянника. Более того, они показались ей обидными, поэтому родственники рассорились и перестали общаться.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ольга Сумская показала архивные фото своей мамы-актрисы, умершей в разгар вторжения России. Она призналась, что благодарна ей за подаренную жизнь и за возможность "быть ее дочкой".

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