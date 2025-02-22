Олег Винник впервые вышел на связь после скандального концерта в Праге: ни слова не сказал о песнях на русском. Видео

Сбежавший украинский певец Олег Винник, который 14 и 15 февраля выступил в Праге, Чехия, впервые вышел на связь после волны критики. Артист поблагодарил своих поклонников за поддержку, однако ни словом не вспомнил о русскоязычных песнях, исполнение которых повлекло возмущение.

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Новое видео он опубликовал в TikTok. "Привет, мои дорогие! Вот наконец-то мы вживую встретились на концертах в Праге. Я благодарю вас, мои люди, приехавшие из разных уголков мира, которые привезли с собой любовь. За невероятную магическую атмосферу, за незабываемые воспоминания", – сказал Винник.

Также артист поблагодарил владельцев банкетного зала, где состоялся концерт, и отметил "драгоценный подарок".

В то же время певец никак не прокомментировал скандал вокруг выступления. Как известно, во время концерта Винник нарушил свое предыдущее обещание и исполнил песни "Не ты" и "Счастье" на русском языке, хотя в 2023 году заявлял, что больше не будет петь треки на языке страны-агрессора.

Бывший продюсер Винника Александр Горбенко после этого обвинил певца во лжи, а пользователи сети жестко раскритиковали его действия. В ответ артист не стал оправдываться или объяснять свой выбор, вместо этого опубликовал кадры с концерта и редкие фото с женой, певицей Таюне.

В настоящее время Винник готовится к новому выступлению в Варшаве, запланированному на 24 апреля. Концертов в Украине певец пока не анонсирует и не думает приезжать.

Ранее OBOZ.UA писал, что глава фан-клуба Винника назвала якобы истинную причину, почему артист пел на русском языке за границей. Кроме того, она несколько раскритиковала людей, осудивших певца за русскоязычные хиты, и иронически попросила простить артиста.

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