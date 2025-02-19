Экс-продюсер Винника разоблачил команду артиста во лжи после концерта в Праге

14 февраля украинский певец Олег Винник, который в начале полномасштабного вторжения покинул территорию Родины, дал первый за три года концерт в столице Чехии – Праге. Вокруг выступления артиста разгорелся скандал, поскольку он решил не убирать из репертуара русскоязычные треки, хотя раньше заявлял: больше никогда не будет их петь. Как отметила руководитель фан-клуба знаменитости Валерия Барон, он исполнил хиты на языке страны агрессора только по просьбе аудитории, однако бывший продюсер Винника – Александр Горбенко – отметил, что эти оправдания являются абсолютной ложью.

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По словам мужчины, перед концертом 51-летний артист несколько раз проводил репетиции с командой, поэтому все прозвучавшие на мероприятии композиции с самого начала входили в программу. Об этом он рассказал на личной странице в Facebook.

"Пишут в директе: "А что тут такого? Спонтанно спел несколько песен по-русски "по просьбе", а музыканты подхватили". Поясню, для тех кто не в теме. На видео песни звучат с плейбеком (фонограммой). Олежка встретился с музыкантами за 2 дня до концерта и проводил первые репетиции в том же ресторане. Соответственно, программа концерта была пройдена на репетициях, а плейбек концерта залит в компьютер. Вам любой музыкант и звукорежиссер подтвердит мои слова. Не надо списывать все на спонтанное решение и сваливать с больной головы на здоровую. Все взрослые люди. Олежка снова зашел не в ту дверь", – написал экс-продюсер артиста.

Стоит отметить, что Александр Горбенко не в первый раз выдает компромат на певца. В августе 2023 года он вышел на связь в сети и отметил: решился публично выразить свои мысли о Виннике, ведь в течение длительного времени сталкивается с хейтом со стороны "волчиц". По словам Горбенко, решение певца выехать в Германию в начале полномасштабного вторжения было неожиданностью для всей команды, поэтому им пришлось отменить множество мероприятий с участием исполнителя. Более того, как отметил мужчина, все щемящие истории о болезни Винника, из-за которой он якобы покинул Родину, не соответствуют действительности.

"Вы знали, что до войны никто на лечение из Украины никуда не уезжал и не было ни одной болезни, но упорно полтора года рассказывали о выезде к началу войны из-за таинственной болезни. Даже после того, как ваша ложь разоблачилась, у вас хватает совести плести людям вымышленные истории, откровенный бред о какой-то измене со стороны продюсера и команды, как мантру упорно повторять эту чушь", – написал экс-продюсер певца.

Интересно, что, по словам Горбенко, 24 февраля 2022 года он решил вывезти дочь, жену и тещу за границу. Когда родственники продюсера собирали вещи, с ним связался Винник и попросил его дождаться с избранницей Таюне. 27 февраля они покинули территорию Украины на автомобиле любимой продюсера, однако через непродолжительный период времени артист ужасно повел себя с семьей Горбенко.

"Моя жена с дочерью, тещей и домашними животными на собственном автомобиле пересекла государственную границу Украины. На заднем сиденье автомобиля, между тещей и дочерью, под синим пледом лежало дрожащее Олежкино тело. Плед нужен был для маскировки тела. За рулем была Тая по той причине, что моя жена отказалась нарушать закон и выполнять требования бывшего артиста. Впоследствии, четыре дня спустя, мой бывший друг и артист выгнал мою семью в том же составе на улицу города Берлин", – поделился мужчина.

Александр Горбенко также отметил, что все истории о неоценимой помощи украинским военным от артиста – миф. По его мнению, аудитория вряд ли сможет увидеть подтверждение всей благотворительной деятельности Винника, ведь ее никогда не было.

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