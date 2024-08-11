Олег Винник сменил прическу и анонсировал возвращение в шоу-бизнес. Фото

Украинский певец Олег Винник возвращается в украинский шоу-бизнес в новом образе. Он решил выпустить песни впервые через два с половиной года после бегства в Германию от полномасштабной войны РФ.

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Приехать в Украину певец еще не собирается, но понемногу пытается влиться в инфопространство, чтобы вернуть свою фан-базу. Начал он это с анонса будущей песни под названием "Мої люди". Впрочем, о релизе артист объявил через его помощницу и руководительницу фан-клуба Валерию Барон, ведь Винник потерял доступ к своим официальным соцсетям.

Женщина опубликовала на своей странице в Instagram фото певца с информацией, что новая песня должна выйти накануне Дня Независимости Украины. На афише Винник позирует в своем фирменном стиле с волосами по плечо, но уже иного цвета. Он незначительно изменил свой имидж и перекрасился из блондина в шатена.

Валерия Барон назвала релиз песни сенсацией и написала эмоциональный пост: "Сенсация! Мы дождались! 23 августа на всех платформах Олег Винник с премьерой песни "Мої люди"! Встречайте подарок ко Дню Независимости Украины и для всех нас от нашего маэстро! Все будет OV!"

Для Винника это первая выпущенная песня после начала полномасштабной войны. Артист в течении двух с половиной лет молчал и ничего не комментировал о своем тайном побеге в Германию, хотя и дал только одно комплиментарное интервью украинской журналистке Виктории Курочковой в июне прошлого года.

Ранее продюсер Игорь Кондратюк предполагал, что Олег Винник попытается снова завоевать симпатию волчиц и отбелить репутацию, выпустив несколько песен, которые возьмут в ротацию. "Сделает ли карьеру, когда вернется домой Потап, Винник и Яма – большой вопрос. Скорее всего, Виннику и Потапу это будет легче, потому что могут написать пару шлягеров, которые возьмут в ротацию. И это будет возвращение", – комментировал продюсер.

Как видим, его предположение получило право на жизнь, поэтому украинцы пока снова смогут услышать уже забытый голос Винника. Возьмут ли его песни в ротацию по радио – вопрос к институту репутации в Украине.

Однако то, что артист потерял значительную часть своей фан-базы, можно проследить в комментариях к анонсу песни "Мої люди". Среди восторга поклонников появились риторические вопросы по поводу нежелания певца призваться в ВСУ или хотя бы вернуться в Украину:

"Надеюсь, его возьмут на фронт".

"Символ "V" запрещен в Украине. Плохо подготовились".

"А это сцикло не хочет призваться в ряды ВСУ?"

"Пусть даже не думает. В Украине ему больше не рады. Пускай живет молча и не возвращается, его не примут".

"Пусть сидит в Германии... Такие трусы, как он, Украине не нужен".

Стоит отметить, что Олег Винник с лета 2023 года не может пользоваться своими официальными страницами из-за утраченного доступа к ним в результате кражи. Его соцсети якобы захватил скрывающийся под именем DISCOMAN артист-клон.

Ранее OBOZ.UA писал, что Валерия Барон вступилась за Олега Винника из-за скандалов с его избеганием разговоров о войне и бегством за границу. Она попыталась оправдать артиста, заявив, что тот помогает украинцам в войне за свой счет.

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