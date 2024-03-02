Олег Скрипка оправдал мужчин и женщин, которые ходят налево, и раскритиковал Ленина и власти СССР за запрет измены

Известный украинский музыкант и солист группы "Вопли Відоплясова" Олег Скрипка выбелил репутацию людей, которые изменяют своим любимым, и заявил, что преданность нужно декоммунизировать. По его мнению, прелюбодеяние стало аморальным только с началом формирования Советского Союза.

Звезда активно поддерживает равноправие отношений и одновременно его осуждает, называя коммунизмом. В интервью Ольге Немцевой для телемарафона он объяснил, что оба партнера в паре имеют полное право ходить налево, если не испытывают любовь к человеку.

На вопрос журналистки о супружеской измене со стороны супруга Олег Скрипка остро ответил, что "это его дело": "Если он любит, он не ходит налево, если не любит – ходит". Вопрос о прелюбодеянии со стороны женщины получил тождественный ответ.

"Это ее персональное дело. Ни батюшка, ни журналист не должны ей рассказывать, как ей делать, это ее дело. Тем более современная семья, насколько я читал, только с XVI века моногамно [имеет одного полового партнера] живет", – объяснил он.

Сам же певец утвердил, что любит жену, то есть, за его же предварительными словами, не изменяет. По его мнению, моральные нормы вообще придумали в СССР, а до этого люди свободно могли "ходить налево".

"Мы, как существо, – миллионы лет [существуем. – Ред.], а как человек – 35 тысяч... 100 тысяч лет, то есть у нас другие формы были вообще. И то, что нас советская власть, дедушка Ленин или какие-то батюшки придумали, что надо сюда ходить, а сюда не ходить, ну это... Это каждый сам для себя должен решить. Тем более вообще на сегодняшний день отношения между мужчиной и женщиной не в тренде", – заявил звезда с отсылкой на якобы популярность свободных и полигамных (несколько партнеров) отношений.

Интересно то, что равноправие, на основе которого построен феминизм, Скрипка считает коммунизмом, который "надо из головы выбрасывать", но одновременно с этим рассказывает о вещах, которые моральны и приемлемы что для мужского, что для женского пола. Борьбу женщин за свои права певец боится, но вместе с тем заявляет, что это его "очень возбуждает".

В частности, в супружеской жизни Олег Скрипка все же придерживается равноправия, ведь его пугают женщины, поступающие так же, как иногда ведут себя мужчины. OBOZ.UA подробнее писал о противоречащих друг другу неоднозначных заявлениях певца против феминизма-матриархита.

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