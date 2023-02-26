Олег Скрипка назвал Дорофееву и Потапа ''патриотическими циниками'' из-за украиноязычного творчества

Лидер украинской группы ВВ Олег Скрипка заявил, что его не впечатляет украиноязычное творчество Надежды Дорофеевой и Алексея Потапенко, которые до прошлого года не отказывались от песен на языке врага. Артист объяснил, что своими новыми треками звезды просто строят бизнес, и назвал их "патриотическими циниками".

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Речь о Потапе и Дорофееве зашла во время интервью на YouTube "Твоє місто". Исполнитель намекнул, что позиция его коллег ничего не меняет (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Патриотический цинизм. Искренние циники. Просто есть человек сцены, а есть человек – бизнесмен сцены. На сегодняшний день существуют такие механизмы, что люди наблюдают на сцене бизнесменов. Бизнесмены себе классно построили карьеру, а некоторые из них еще более-менее нормально поют", – начал Олег Скрипка.

Фронтмен ВВ считает, что в украинских песнях сейчас много текста о свободе, но мало содержания. По его словам, качественная музыка должна быть первоочередной задачей.

"У нас есть культурная катастрофа и, наверное, было российское влияние. То есть структура шоу-бизнеса не изменилась. Был русскоязычный контент и какие-то украиноязычные дурачки, чтобы были в эфире. Если забрали русскоязычный контент, что мы оставляем, если механизм тот же? Нужно поставить задачу, чтобы был качественный продукт, чтобы в музыку вернулось содержание, а не только слова о свободе", – добавил артист.

Заметим, что в декабре 2022 года Дорофеева назвала себя до полномасштабного вторжения РФ инфантильной и безответственной. Она также объяснила, почему считала, что аполитичность – это "классно".

Ранее OBOZREVATEL писал, что Олег Скрипка ответил готов ли сменить культурный фронт на настоящий и взять в руки оружие. Подробнее об этом – читайте в материале.

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