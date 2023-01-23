Олег Скрипка ответил, готов ли воевать с оккупантами с оружием в руках

Украинский рок-музыкант и фронтмен группы "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка ответил, готов ли сменить культурный фронт на настоящий. Артист заверил, что в случае необходимости возьмет в руки оружие, но пока считает себя более полезным в тылу.

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Такой комментарий он дал журналистам 24 канала. Скрипка также вспомнил о своем знакомом гитаристе Евгении, который на время оставил музыку и пошел на передовую после 24 февраля 2022 года (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Певец заверил, что вся его команда готова встать на защиту своей страны, когда в их помощи будет острая необходимость. Пока артист убежден, что стране нужны специалисты в разных областях, которые поддерживают в ней жизнь.

"Безусловно, если будет необходимо, то мы все пойдем на фронт. Но надо, чтобы страна существовала, чтобы работала экономика. Нам нужны электрики, бухгалтеры, экономисты и прочие специалисты. Но если возникнет необходимость, мы, конечно же, все пойдем на фронт", – сказал Олег Скрипка.

Он напомнил, что в тылу не только воюет на культурном фронте, но и волонтерит для украинских защитников.

"Концертами в Украине мы собирали средства на помощь подразделению нашего гитариста Евгения Рогачевского. Уже три раза присылали им партии помощи, теперь еще раз. У Евгения была контузия, но он снова возвращается на фронт", – поделился музыкант.

Ранее OBOZREVATEL писал, кто из украинских певцов приятно поразил Олега Скрипку после нападения РФ на Украину. Ранее он считал коллегу "жертвой пропаганды".

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