МИД Украины и фанаты 'Белого лотоса' заставили HBO попрощаться с российским актером Милошем Биковичем: он назвал это 'торжеством абсурда'

В третьем сезоне "Белого лотоса" не появится серб Милош Бикович, который построил карьеру в России, поддерживает войну и имеет паспорт страны-террористки. После обращения МИД Украины к киностудие и множества комментариев от недовольных фанатов сериала с путинистом все же попрощались.

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На его место никого не возьмут, ведь по сюжету Милош должен был сыграть российского йога, а сцены с упоминанием РФ решили переписать полностью, пишет Deadline.

Журналисты рассказали, что россиянин должен был сыграть "кокетливого инструктора по йоге и наставника по улучшению жизни", однако сейчас сценарий меняют.

"Милош Бикович, сербский актер, поддерживающий Россию с начала полномасштабного вторжения, теперь собирается играть главную роль в 3 сезоне HBO "Белый лотос". HBO, нормально ли вам работать с человеком, который поддерживает геноцид и нарушает международное право?" – говорилось в твите МИД, опубликованном неделю назад.

Похоже, что HBO за это время выдвинули условие: осуждение войны и работа или расторжение контракта. Милош свой выбор сделал и вспомнил о боевых действиях, но не в Украине, а в Югославии.

Относительно геноцида украинцев он использовал нарратив "не все так однозначно" и пожаловался на "торжество абсурда".

"Я вырос в раздираемой войной стране. Когда мне было 11 лет, дни и ночи я проводил в убежищах, пока шли бомбардировки моей страны и моего родного города. Никому не желаю пережить такое. В мире все больше активных военных действий и конфликтов. У каждого их свои обстоятельства. У каждого своя боль", – цинично выдал актер.

Разорванный контракт с HBO россиянин назвал "целенаправленной информационной кампанией", а также посетовал, что внешние обстоятельства – то есть убийства, оккупация, бомбардировка мирных городов, экоцид и т.д. – влияют на творческие решения и вытесняют "свободу творчества" Милоша.

"Результатом такого нарратива становится торжество абсурда и поражение искусства. Мое участие в проекте стало невозможным по причинам, выходящим за пределы творчества, так как я не готов менять принципы", – завуалированно сообщил серб о том, что его позиция – поддержка России в намерениях уничтожить Украину.

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