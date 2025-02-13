Оксана Билозир раскрыла, что слышала в политических кулуарах в Вашингтоне: все насторожены, но есть положительный сигнал

Украинская певица и бывшая министр культуры и туризма Украины Оксана Билозир побывала на состоявшемся 6 февраля Молитвенном завтраке в Вашингтоне и рассказала, что позитивного звучало во время встречи с президентом США Дональдом Трампом. По ее словам, на мероприятии украинская делегация была настороженной, но глава Америки наконец-то "вернулся к морали" в войне.

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Билозир утверждает, что Дональд Трамп начал говорить о ценностях и справедливости, что может указывать на окончание полномасштабного вторжения в 2025 году. Своими впечатлениями от Молитвенного завтрака она поделилась в интервью журналистке Анне Олицкой.

"Почему-то все очень насторожены: и наша делегация, и наши американские друзья. Друг друга якобы пробуют на какую-то дискуссию вывести, поделиться какими-то мыслями, впечатлениями. Если взять в общем, для меня лично есть много положительных вещей. Самое главное, что Трамп говорит о ценностях. Это очень важно", – отметила Оксана Билозир.

Она видит в разговоре президента США о ценностях возвращения к справедливости и то, что Россия наконец понесет ответственность за свои поступки.

"Мне нравится, когда Трамп начал говорить о ценностях. Для меня это сигнал возвращения к морали, к справедливости, к ответственности, потому что не должно никакое зло быть безнаказанным, и я почувствовала, что мы можем к этому прийти", – добавила артистка.

Следует отметить, что Оксана Билозир снова видит себя в роли политика. Она планирует стать нардепом, но это будет в будущем.

"Конечно, я буду возвращаться в парламент. Обязательно", – сообщила она.

Напомним, что говорил об Украине Дональд Трамп на Молитвенном завтраке. Президент США подчеркнул, что в переговорах по миру "есть определенный прогресс".

"Все эти миллионы детей…. вы знаете, солдатов просто уничтожают две страны. Вероятно, 800 тысяч россиян, 600-700 тысяч украинцев, молодые люди просто лежат на поле боя, мертвые. Там ужасная ситуация. Мы очень упорно работаем, и я думаю, прогрессируем, чтобы остановить это", – заявил он.

Ранее OBOZ.UA писал, что Оксана Билозир заговорила о грузе Повалий и Лорак, над которым украинцы не задумываются. Певица отметила, что пропагандистки сделали выбор, который считали лучшим для себя.

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