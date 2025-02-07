Трамп на Молитвенном завтраке вспомнил о войне в Украине и перевел ответственность на Байдена

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в четверг, 6 февраля, принял участие в ежегодном Национальном молитвенном завтраке и упомянул в своей речи о войне в Украине. В полномасштабном российском вторжении глава Белого дома снова обвинил предыдущую администрацию Штатов во главе с Джо Байденом.

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Об этом пишет "Голос Америки". Также Трамп упомянул о войне на Ближнем Востоке и отметил необходимость "искоренить антихристианские предубеждения".

Американский президент отметил, что работает над тем, чтобы остановить войну в Украине и освободить израильских заложников в Газе.

В частности, что касается вторжения России в Украину, то, как отметил Трамп, в переговорах по миру "есть прогресс".

"Все эти миллионы детей…. вы знаете, солдат просто уничтожают две страны. Вероятно, 800 тысяч россиян, 600-700 тысяч украинцев, молодые люди просто лежат на поле боя, мертвые. Там ужасная ситуация. Мы очень упорно работаем, и я думаю, прогрессируем, чтобы остановить это", – заявил он.

Также Трамп сказал, что не успокоится, пока все израильские заложники, захваченные террористической группировкой ХАМАС, не будут возвращены домой.

В речи президент сказал, что его отношения с религией изменились после двух неудачных покушений в прошлом году на него и призвал американцев вернуться к религии.

"Я действительно верю, что вы не можете быть счастливы без религии, без этой веры. Вернем религию. Вернем Бога в нашу жизнь", – добавил он.

Трамп также объявил, что планирует создать Комиссию по свободе религии и спецгруппу для борьбы с "антихристианскими предубеждениями".

Как сообщал OBOZ.UA, спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что не будет представлять мирный план для Украины на следующей неделе на конференции в Мюнхене. По его словам, делать это должен президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

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