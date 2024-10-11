'Страшно с этим жить': Оксана Билозир заговорила о грузе Повалий и Лорак, над которым украинцы не задумываются

Народная артистка Украины Оксана Билозир высказалась о певицах-предательницах Ани Лорак и Таисии Повалий, которые активно поддерживают путинский режим. По словам общественного деятеля, избрав пророссийскую позицию, исполнительницы взяли на себя бремя, о котором мало кто задумывается: они не могут вернуться на родную землю.

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Об этом знаменитость рассказала в интервью Эмме Антонюк на YouTube-канале "Це ніхто не буде дивитись". Певица отметила, что пропагандистки сделали выбор, который считали лучшим для себя.

Во время разговора ведущая вспомнила, что многие артисты, которые являются уроженцами Украины, но сейчас ведут активную деятельность в РФ, использовали для оправдания своих действий известный нарратив: "искусство вне политики". Со своей стороны Оксана Билозир объяснила, что эта фраза присутствовала в несколько ином контексте. Она отметила, что перед певицами-предательницами представал выбор: отдать предпочтение позиции своего народа или той, где тебе комфортно. Они решили остановиться на втором варианте.

"Каждый человек имеет право на свой собственный выбор. Жизнь продолжается. А как жить дальше? Это страшно, когда ты не можешь вернуться на свою родную землю, в родной дом, к родственникам, посетить могилы или похоронить своих родителей. Очень страшно с этим жить. Просто никто не задумывается над тем. Они сделали выбор, но это очень тяжелое бремя", – высказалась общественная деятельница.

Оксана Билозир добавила, что уважает мнение и решение абсолютно всех, поэтому никогда не пыталась изменить точку зрения путинисток, хотя лично знакома с Повалий. Артистка добавила, что каждый человек сам несет ответственность за свои действия.

Ранее OBOZ.UA писал, что Оксана Билозир откровенно призналась, поддерживает ли отношения с бывшим мужем после громкого развода.

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