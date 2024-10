'Океан Эльзы' оказался в эпицентре скандала из-за ДТП с наездом на четырех человек: как отреагировала группа и кто оказался владельцем авто

Известная украинская рок-группа "Океан Эльзы" попала в громкий скандал из-за ДТП с наездом на четырех человек, отдыхавших на летней площадке одного из заведений Киева. Вчера в сети появилось видео, где водитель автомобиля Mercedes, на руке которого был замечен браслет с названием музыкального коллектива, не справился с управлением и "налетел" на группу молодых людей.

Видео дня

Как оказалось, транспортное средство принадлежит владелице бренда One by One, Лидии Сметане, выпустившей коллекцию одежды к 30-летию группы. В своем Instagram предпринимательница сообщила: инцидент произошел при участии ее личного водителя, не имеющего никакого отношения к "Океану Эльзы".

"Объясняю ситуацию: около десяти вечера водитель на моем авто завозил вещи во Дворец спорта. Не справился с управлением на повороте и выехал на тротуар с летней площадкой кафе. Есть пострадавшие – у одной девушки диагностирована сотрясение мозга", – написала женщина.

Лидия отметила, что сильно шокирована ситуацией и держит своего работника под контролем. Она лично связалась с пострадавшими, чтобы в случае необходимости оказать им помощь. Она акцентировала внимание на том, что мужчина не является представителем команды рок-группы.

Владелица Mercedes отметила, что на место происшествия сразу прибыли правоохранительные органы. В настоящее время дело водителя находится у следователей.

Со своей стороны участники "Океана Эльзы" отреагировали на событие в своих соцсетях.

"О ситуации с водителем Лидии Сметаны. Он не работает с ОЭ, не имеет никакого отношения к группе. Мы не знакомы с ним. Браслет "staff" получают службы и подрядчики, работающие на мероприятиях во Дворце спорта. Сейчас – это концерты ОЭ, поэтому на браслете название события "Океан Эльзы 30 лет. Тот день", на который получают доступ. Мы категорически осуждаем и его поступок, и дальнейшее поведение и настаиваем на честном расследовании события. Пострадавшим – наша поддержка", – отметили музыканты.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что МУР попал в скандал из-за цены за пластинку, которая символична с годом Голодомора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!