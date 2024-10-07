'Продам геноцид. Недорого'. МУР попал в скандал из-за цены за пластинку: что не понравилось украинцам и как отреагировали в коллективе

Участники творческого объединения МУР попали в скандал из-за цены на новую пластинку "Ты [Романтика]". Украинцы осудили стоимость музыкального альбома, посвященного художникам Расстрелянного возрождения, которая символична с годом Голодомора и составляет 1933 гривны.

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Пользователи соцсети X с негодованием назвали такое решение группы "коммерциализацией геноцида". Со своей стороны участники коллектива отметили, что не имели целью делать акцент на страшных событиях тех лет и изменят стоимость альбома.

Недавно на Instagram-странице мерча МУР появилось сообщение о том, что поклонники могут приобрести виниловую пластинку "Ты [Романтика]". Артисты указали, что цена носителя звуковых данных составляет 1933 гривны, чем вызвала бурную реакцию аудитории. Украинцам не понравилось, что стоимость связана с годом жестокого геноцида нашего народа.

"МУР коммерциализируют геноцид. Типы очевидно поймали слишком большую звезду и не понимают, что ценник в 1933 грн или мемориал в Бабьем Яру как фон для рекламы – это не ок. Для меня это вещи вроде "голодной тусы" Остапчука в день памяти жертв голодом. Продам геноцид."

Участники творческого объединения отреагировали на досадный инцидент, объяснив, что не хотели коммерциализировать геноцид.

"Друзья, мы слышим вас, цену формировали из себестоимости + стандартный % прибыли – она 1930 гривен. Производитель поставил цену 1933, из-за года которым заканчивается история винила. Акцента на Голодомор вообще не было. Однако, конечно, мы слышим вас и меняем цену, чтобы сместить акценты и не создавать подмены понятий", – заявили в коллективе.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что ТЦК в Ужгороде мобилизовали всю техническую команду перед спектаклем МУР.

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