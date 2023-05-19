'Океан Эльзы' и KOLA презентовали трогательную песню, вдохновленную грустью по семье: ее назвали 'гениальной'

Украинская группа "Океан Эльзы" и певица KOLA представили совместную песню "Коли ми двоє", на которую их вдохновила любовь украинцев, чьи семьи разделила война. Фронтмен коллектива признался, что написал ее за один вечер, когда очень соскучился по родным. В комментариях композицию уже назвали "гениальной".

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Артисты поделились, что лично для них означают строчки трека, который они посвятили всем разделенным влюбленным. Послушать песню можно на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Коли ми двоє" Святослав Вакарчук написал еще зимой "на одном дыхании". Тогда музыкант очень скучал по семье, с которой его разлучила война, развязанная Россией. По словам артиста, в тот вечер он в полной мере почувствовал боль всех разделенных несчастьем украинцев.

"Я со многими дружу, говорим о разном, знаю их личные истории. И для них разлука с близкими сверхтрудна, а мгновения, когда выпадает возможность коротких встреч с детьми, женой, мужем или любимым человеком – настоящее счастье", – поделился вокалист.

Он не сразу решил, что текст написан для дуэта, однако, когда услышал песню KOLA по радио, проезжая прифронтовые города, сомнения отпали. Вакарчук случайно увидел пару – военного и его девушку – и сразу понял, что "Коли ми двоє" – это разговор двух людей.

"Это очень откровенная песня, которую поймут только влюбленные, особенно те, кто не имеют возможности видеться каждый день, а бывает и месяцами. Она нежная, страстная и немного грустная, ведь у героев песни "ночь только одна". Я очень полюбила ее, она особенная и близкая мне лично", – прокомментировала премьеру KOLA.

Звезды записали простой и одновременно эмоциональный клип, где виуализация прекрасно показала внутреннюю тревогу и мучения разлученных влюбленных. Слушатели очень высоко оценили работу артистов.

"Что здесь сказать. Как всегда – гениально", "Это невероятно", "Великолепно звучит дуэт! И слова такие деликатно-проницательные", "Очень чувственно", "Как же красиво", – написали украинцы.

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