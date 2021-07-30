Одинокая женщина – о 50 неудачных свиданиях в Tinder: один хотел намазать меня маслом, второй принес дохлого кота

35-летняя Джейн Фултон, которая проживает в Глазго, Шотландия, уже длительное время пользуется приложением Tinder. Женщина побывала на 50 удивительных свиданиях, однако до сих пор не встретила свою вторую половинку.

Джейн поделилась своей историей для издания The Sun и сказала, что уже прошло девять лет, как она присоединилась к "любовному" приложению, но встретить "того самого" ей не удалось пока. По ее словам, свидания часто отличались друг от друга.

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Девушка рассказала одну из историй, когда ей понравился парень и они договорились о свидании:

"Испытывая к нему хорошее чувство, я надела милое платье с идеально нанесенным макияжем и ждала у ворот. Когда он пришел, я спросила у него все ли с ним в порядке, потому что выглядел он грустным и подавленным. У него потекли слезы, и он ответил мне тогда, что у него умерла кошка. Он не хотел ее хоронить в одиночку, поэтому принес ко мне. Излишне говорить, что я была ошеломлена и более чем немного сбита с толку, когда он подробно рассказал мне о полосатом Фреде, который умер из-за старости", – рассказала Джейн.

Она призналась, что, не желая учувствовать в кошачьих похоронах, она сбежала и вскоре заблокировала его в приложении.

После неудачного свидания она продолжила искать "единственного", но попытки были напрасными: например парень, который не мог перестать материться, 60-летний дедушка, который представился десятью годами младше и поставил черно-белую фотографию. Также был парень, который пытался отравить девушку.

"Вскоре я встретила Джо, с которым мы встречались все время, пока я училась в университете. Я каждые выходные садилась в шестичасовой поезд и ехала, чтобы увидеть его. Я думала, что обручусь, и у меня будет ребенок. Но для меня был шок, когда мы расстались.. Я уехала из Великобритании и начала работать на круизном лайнере, плывущем по Канарским островам", – рассказывает она.

Джейн отметила, что два года наслаждалась недолговечными романами, но вскоре соскучилась по дому и в 26 лет вернулась домой. Женщина устроилась работать на телевиденье, поэтому свою личную жизнь оставила на второй план.

"Тогда я наивно заявляла своим друзьям, что никогда не стану больше знакомиться онлайн, ведь это для чудаков. За то время, когда меня не было в городе, мои друзья начали объединяться и строить отношения. Они стали уговаривать меня снова создать профиль в приложении. Я решила, что "это будет весело", хотя я твердо верила, что каждый парень, с которым я встречалась, обязательно был либо серийным убийцей, либо пожилым пенсионером. Поэтому, когда я встретила Кирка, я была приятно удивлена", – рассказывает Джейн.

По ее словам, пара быстро и легко поладила между собой. Они стали часто переписываться и становились близки друг к другу.

"Когда я его увидела, мое сердце упало, наверное, где-то в живот. Он был в такой форме и вскоре наш чат разгорелся. Через несколько недель я упала к нему в постель. Но, как оказалось, он не хотел вешать на нас ярлык "пара" и выяснилось, что на протяжении наших двухлетних отношений он встречался с другими девушками", – рассказывает она.

По словам Джейн, ее уверенность в себе пошатнулась, и она использовала приложение только для интимных отношений. Девушка признается, что вскоре осознала свою неправоту и удалила приложение, но ненадолго.

"Мое принудительное целомудрие продлилось всего несколько месяцев, и я очень быстро загрузила Tinder, Hinge и Bumble - но на этот раз мои глаза были прикованы к отношениям. Одно памятное свидание закончилось тем, что я оказалась в постели с парнем - хотя не так, как вы могли подумать. После еще одной встречи, парень призрачно побледнел и начал тяжело дышать. У него оказался приступ паники, после чего попросил позвонить его маме, и по ее инструкциям я укладывала его в постель", – рассказала девушка.

Джейн поделилась еще историей о Томе, который судя по фото, в 40 лет, выглядел лучше, чем она, и когда они встретились, девушка была шокирована, ведь к ней на встречу шел седой мужчина. Как выяснилось, он использовал фотографию 15-летней давности.

Еще одним провальным свиданием оказалось с Кираном. Встреча с ним прошло замечательно, пока они не приехали к нему в квартиру:

"Мы сели ужинать и легко болтали. Примерно через час у меня начал шипеть желудок. Я не успела забежать в туалет, как меня стошнило в окно. А он следующие пару часов испражнялся в туалете", – рассказала Фултон.

Так, мужчина за мужчиной, свидание за свиданием, Джейн не могла найти "того самого". Девушка отмечает, что, несмотря на неудачные попытки, она продолжит искать "его" и пользоваться приложениями.

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