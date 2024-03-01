'Один такой в Одессе'. Звезда 'Маски-шоу' ошарашил размером своей пенсии и рассекретил необычные источники доходов

Звезда очень популярного в свое время телесериала "Маски-шоу" Владимир Комаров рассказал, какую ему пенсию начислили от государства. Вчера, 29 февраля, артисту исполнилось 60 лет.

По словам Комарова, он с пониманием отнесся к тому, что будет иметь небольшое пенсионное обеспечение. Актер также признался, чем сейчас зарабатывает на жизнь.

"Мне много денег не нужно, – говорит Владимир Комаров. – Чтобы хватало на ежедневные расходы, а если еще удастся уехать хоть раз в год в отпуск – вообще здорово. Пока что на поездки не хватает: у меня пенсия будет 2 тысячи гривен. Ну, у нас такая жизнь сейчас в Украине, что поделаешь".

Между тем у Комарова уже некоторое время есть источники доходов, которые никак не связаны с его артистической карьерой. Владимир – единственный в Одессе мастер, создающий авторские курительные трубки.

"Однажды взглянул на YouTube ролик, из чего делают сигареты, – вспоминает, как все начиналось. – Выяснилось, что в том, что сегодня продается в магазинах, нет табака, вот такое дело, а я хотел курить именно табак. Вот и пришел к тому, что лучше перейти на трубку. А их должно быть хотя бы несколько, потому что после курения трубке нужно отдохнуть, подышать. Если курить часто одну и ту же, меняется вкус табака – не к лучшему".

"Решил сделать себе несколько, а потом ушло-поехало. Кстати, украинские мастера считаются одними из лучших в мире, я самый молодой из них. Трубка – это недешевое удовольствие. Искусное изделие из хорошего дерева не может стоить менее 100 долларов. И на ее изготовление уходит немало времени – нередко целую неделю", – добавляет Владимир.

Кроме того, у Комарова есть еще одно увлечение – водит по Одессе экскурсии: "Зимой – практически нет, это традиционно время застоя, а с марта начну. Маршруты и темы придумываю сам. Что это может быть? Район Молдаванки, где вырос, или, например, алкогольная экскурсия по центру города, потому что в свое время я любил выпить – знаю в этом толк (смеется). Бывают и индивидуальные экскурсии – мне постоянно пишут в личных сообщениях: а можно заказать?".

Полное интервью с Владимиром Комаровым читайте здесь.

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