'Я же теперь на пенсии!' Актер 'Маски-шоу' Владимир Комаров – о звездной болезни, работе экскурсоводом и бизнесе на курильщиках

Звезда юмористического теле-шоу "Маски-шоу" Владимир Комаров согласно паспортным данным празднует свой день рождения раз в четыре года. Артист родился 29 февраля – в високосный год. Вчера ему "стукнуло" 60 лет.

В интервью OBOZ.UA едва не самый колоритный персонаж "Масок" в свой праздник рассказал, почему оставил шоу на пике популярности, а также рассекретил увлечение, которое никак не связано с артистической карьерой. Владимир Комаров – единственный в Одессе мастер, который создает авторские курительные трубки. Но и это еще не все, как оказалось, его теперешние профессии.

– Владимир, с юбилеем! Признаюсь, дозвониться к вам было непросто.

– С семи утра звонят! Ни минуты покоя – поздравления по всем мессенджерам. Из разных городов и стран, даже из Австралии. Но я себя морально готовил к тому, что сегодня буду весь день только тем и заниматься, что отвечать на звонки. А чем еще? Я же теперь на пенсии (смеется).

– Всегда мечтала поговорить с человеком, который родился 29 февраля. Расскажите, как это: четыре года ждать дня рождения?

– Я не жду, спокойно к этому отношусь, ровно. Есть в дне рождения и положительные моменты, но и отрицательные присутствуют. Плюсы в том, что это раз в четыре года, а минусы – празднование растягивается обычно на два дня – и 29 февраля, и 1 марта. Или и 28 февраля, и 1 марта. А в армии мне давали в эти дни целых два выходных. Каким был самый памятный день? Я уже и не вспомню, знаете, моя жизнь – это вечная беготня, переезды какие-то.

Я только последние несколько лет Новый год дома встречаю, а так в разъездах, все время где-то носит. Сегодня у меня – исключительно звонки и разговоры по телефону. Вечером подойду в клуб любителей трубки, там меня поздравят тортиком, потом потопаю домой. Потому что уже не пьянствую, надо вести размеренный образ жизни, беречь здоровье (смеется). Нет, я серьезно! Просто иначе спектр впечатлений на утро никак не радует, а мне хочется чувствовать себя хорошо всегда.

– А правда, что вы единственный мастер в Одессе, который делает трубки?

– В Одессе – единственный. Как-то посмотрел на YouTube ролик, из чего делают сигареты. Выяснилось, в том, что сегодня продается в магазинах, нет табака, вот такое дело, а я хотел курить именно табак. Вот и пришел к тому, что лучше перейти на трубку. А их должно быть хотя бы несколько, потому что после покура трубке нужно отдохнуть, подышать. Если курить часто одну и ту же, меняется вкус табака – не в лучшую сторону.

Вот и решил сделать себе парочку, а потом – пошло-поехало. К слову, украинские мастера считаются одними из лучших в мире, я самый молодой среди них. Трубка – это недешевое удовольствие. Мастеровое изделие из хорошего дерева не может стоить меньше 100 долларов. И на ее изготовление уходит немало времени – нередко целая неделя.

– А расскажите еще об одном вашем увлечении – вы водите по Одессе экскурсии.

– Зимой – практически нет, это традиционно временя застоя, а с марта начну. Маршруты и темы придумываю сам. Что это может быть? Район Молдаванки, где вырос, или, например, алкогольная экскурсия по центру города, потому что одно время я любил выпить – знаю в этом толк (смеется). Бывают и индивидуальные экскурсии – мне все время пишут в личные сообщения: а можно заказать?

– Как изменилась Одесса во время войны?

– Психология людей очень меняется, восприятие мира – в связи с бомбежками этими, прилетами. И сам город меняется, независимо от времени, которое мы сейчас переживаем. Одесса была совершенно другой в моем детстве. А сейчас становится, как мне кажется, немного стандартной, превращается в такой себе общепринятый город. Конечно, меня это расстраивает. Хотелось бы сохранить какой-то колорит хотя бы где-то в уголочке Молдаванки.

Я очень люблю Одессу. У меня есть электрический скутер, не знаю какой марки – понравился и купил. Назвал "Боливаром". Я на нем езжу по Дерибасовской, в районе Соборки: меня здесь все знают – привет-привет.

– Наверное, вам часто задают вопрос: почему ушли из "Маски-шоу"? Поговаривали даже, что вас тогда сразила звездная болезнь.

– Нет, дело не в этом. Звездная болезнь у меня была лет 25 назад. И минула очень быстро, скоротечно. Друзья поставили на место мозги – и все прошло. Почему ушел из "Масок"? Я так устроен, что стараюсь жить в стремлением к тому, чтобы получать удовольствие. Как только перестал чувствовать радость от работы, мне уже не очень интересно. Понял, что надо что-то другое искать. Мне кажется, это даже не я принимаю такие решения, больше чувства за меня решают. Вот не нравится – и прощаюсь.

Причем чаще всего не зная, что будет дальше – куда понесет. И никогда не жалел ни об одном из решений, хотя порой приходилось не очень легко. Но тут у меня такой рецепт: надо прислушаться к себе. Что хочешь делать? Чем заниматься? Если услышишь – все сложится. И деньги на жизнь появятся.

– А вам много нужно?

– Много не нужно. Чтобы хватало на ежедневные расходы, а если еще удастся выехать хотя бы раз в год в отпуск – вообще замечательно. Пока на поездки не хватает: у меня пенсия будет 2 тысячи гривен. Ну, у нас такая жизнь сейчас в Украине, что поделаешь. А возвращаясь к "Маскам", хочу отметить, что мы все остались в хороших отношениях, более того, вместе с Борисом Барским мы дружим уже почти полвека. Это самый длинный мой друг за всю жизнь. Познакомились, когда он был студентом, а я – школьником. Вместе занимались пантомимой в Дворце культуры студентов.

В одесском Театре "Маски" бываю и сейчас, но не работаю там уже давно. И не хочу, потому что чуть-чуть заниматься – это неправильно. Или влетаешь в это все, или не надо начинать. Но если Боря просит где-то подсняться для рекламы, чем-то помочь, всегда соглашаюсь.

– В "Маски-шоу" вам очень удавались женские роли. Играя их, представляли какого-то конкретного персонажа?

– Нет, какое платье наденут, такого персонажа и придумывал. Отталкивался от костюма – внешнего образа. Платье рыночной торговки и чопорной девушки – они отличаются. И рождается тип поведения – ничего сложного. Ну и, конечно, нужно чувствовать персонажа. Я уже и не вспомню, когда в последний раз играл такие роли. Но в кино продолжаю сниматься – вот перед войной в Черноморске проходили съемки сериала с моим участием.

– Как складывается личная жизнь? В одном интервью рассказывали о трех женах.

– Были три жены, да. А сейчас мне шестьдесят, я один. И мне очень хорошо, никто не пилит (смеется). Но каждую из трех жен люблю. Первая сейчас живет в Италии, вторая – в Англии, третья – недалеко от меня, мы чуть ли не каждый день с ней видимся.

– А с детьми сегодня будете видеться?

Сын – в Одессе, но он занят очень – работает в коррекционном центре детским психологом. Получил образование тут, а потом еще учился в Израиле. Дочка живет в Италии, у меня внучка там уже есть. Вот только что виделись с ней по вайберу – поздравляла.

– С какими мыслями просыпаетесь в это непростое время?

– Конечно, мечтаю, как и все, о том, чтобы война закончилась. Чтобы этот придурок плешивый уже "крякнул" наконец. Вот это мое главное желание сейчас. Еще хочется, чтобы страна начала развиваться в правильном направлении, чтобы депутаты были депутатами, а не Бог весть кем, чтобы законы соблюдались, а у наших детей была счастливая размеренная жизнь.

– В России у вас остались друзья? Общаетесь?

– Не только друзья, но и родственники. Они прекрасно понимают, что происходит на самом деле, но общаться нам сложно. Они боятся, что их слушают, я тоже переживаю за них в этом смысле. Потому созваниваемся не так часто, как раньше.

– Позвольте сделать вам комплимент – у вас прекрасный украинский.

– Ну, это нормально, украинский – мой второй родной язык. Много лет ездил к бабушке, которая жила под Кировоградом (сейчас Кропивницкий. – Ред.) на каникулы. Возвращался в Одессу, говорил на украинском. Он улегся у меня в голове как-то легко. Я считаю, что если ты в Украине живешь, язык нужно знать. Дома, в быту можешь разговаривать хоть на гагаузском. И знаете, что я сейчас замечаю: в Одессе стало очень много украиноязычных жителей. Я иногда даже спрашиваю, например, в магазине у кассира: "Откуда вы? Такой классный украинский". "Я – одесситка", – отвечает. Мне это так нравится! Хорошая у нас молодежь – грамотная, перспективная.

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